Slavka Matić: Ko će napisati rezoluciju za moju ubijenu djecu

BEOGRAD, BRATUNAC - Slavka Matić iz sela Bjelovac kod Bratunca, kojoj su muslimanske jedinice iz Srebrenice predvođene Naserom Orićem 14. decembra 1992. godine ubili dvije kćerke i muža, upitala je svjetske moćnike da li će se neko sjetiti da napiše rezoluciju o srpskim žrtvama u kojoj će biti pomenute i njene Gordana i Snježana, čiju mladost su prekinuli rafali muslimanskih bojovnika.

Ona je naglasila da je boli nepravda i selektivno gledanje na jedno, za srpski narod tragično vrijeme.

"Sad najavljuju i donošenje nekakve rezolucije o Srebrenici kojom hoće da okaljaju obraz srpskom narodu i proglase ga genocidnim, što je za mene zločinačka namjera. I zato pitam hoće li iko ikada napisati rezoluciju za moju ubijenu djecu koja nisu bila naoružana, niti legitimna meta? Ubili su ih u njihovoj kući", rekla je Matićeva za beogradsku "Politiku", a prenosi Srna.

Ona je upitala svjetske moćnike, koji ne uvažavaju srpske žrtve, zašto misle da svijet ne treba da čuje i za njenu sudbinu i da zna zašto je ona više od 30 godina sama, ko ju je zavio u crno i nanio trajni bol u duši i srcu?

Matićeva je navela da joj je porodica ubijena dok je bila van porodičnog doma i da je Snježanu našla mrtvu pored ulaznih stepenica, Gordanu u kupatilu u lokvi krvi, a muža Sredoja pod jednom jabukom.

"Šok sam preživjela na nogama, ta bol se ne može zaboraviti, a ni sama ne znam kako sam preživjela", rekla je ona i naglasila da i za ovaj kao i za sve druge zločine počinjene u Bjelovcu prije više od tri decenije niko nije odgovarao.

"Živim da bih mogla otići na groblje i zapaliti svijeće mojim najmilijim. To ne može uraditi niko drugi kao što to može majka, jer majka to radi na poseban način. I to me održava u životu", kaže za "Politiku" Slavka Matić.

U zločinačkom napadu na selo Bjelovac kod Bratunca, muslimanske jedinice iz Srebrenice ubile su 68 Srba, od kojih su skoro svi bili civili. Među ubijenim bilo je 11 žena i petoro djece.

