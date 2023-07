Slavo Kukić uputio otvoreno pismo Denisu Bećireviću

BANJALUKA - Akademik Slavo Kukić uputio je otvoreno pismo bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Denisu Bećireviću u kojem ga obavještava da povlači saglasnosti za članstvo u Savjetu za spoljnu politiku.

Pismo prenosimo u cjelosti:

"Poštovani gospodine Bećiroviću, obavještavam Vas da povlačim svoju suglasnost za rad u Savjetu za vanjsku politiku u kojeg ste me prije pola godine imenovali. Istina, u njegovu radu sve ovo vrijeme, zbog bolesti s kojom sam se prethodnih godinu dana bio prisiljen nositi, nisam sudjelovao. No, istina je da sam zbog toga Vaše političko djelovanje mogao promatrati sa strane, neopterećen mojom participacijom u radu Savjeta i odgovornošću koju bih zbog toga eventualno i sam osjećao. Istina je, na koncu, da se prethodnih nekoliko godina često nisam slagao s Vašim intelektualnim, ali i političkim stavovima. I ovom zgodom bih Vas, ako Vas zanimaju razlozi, podsjetio na dva – a lista takvih je, nažalost, još veća – na potpuno nerazuman, i političkoj opciji kojoj pripadate, po mojem sudu, potpuno neprihvatljiv odnos prema pitanju Sutorine, ili, recimo, prema komuniciranju s političkim i državnim vrhovima bosanskohercegovačkih susjeda, Srbije posebice, koje je od Vas tražilo pristup čovjeka kompromisa a ne etnoratnika kojeg sve ove godine demonstrirate.

Usprkos svemu prihvatio sam ponudu za članstvo u Savjetu vjerujući da će Vaš dolazak na poziciju člana kolektivnog šefa države dovesti do promjene zbog odgovornosti prema političkoj misiji partije koja Vas je za tu poziciju predložila, ali i zbog odgovornosti prema građanima BiH bez obzira na njihova „etničko-konfesionalna krvna zrnca“, iz kojeg su dijela zemlje i slično. Želio sam, da budem još precizniji, vjerovati da će te na novoj dužnosti funkcionirati kao član Predsjedništva koji podjednako brine o svim građanima zastupajući njihove interese neovisno o tome koje su nacije ili konfesije.

Dosadašnji Vaš mandat, nažalost, svjedoči sasvim suprotno – i o tome, koliko god bio na strani ideje socijaldemokracije, i to socijaldemokratske tradicije a ne blerovsko-šrederovskog trećeputaškog revizionističkog zaglibljivanja, i na strani SDP koji bi na toj i takvoj tradiciji trebao temeljiti vlastitu programsku orijentaciju, zbog vlastite mentalne higijene više nisam spreman šutjeti. Vašu nacionalnu i konfesionalnu pripadnost ste, naime, pretpostavili ideji socijaldemokracije na krilima koje ste 2022. godine i dobili povjerenje najvećeg dijela birača. U dosadašnjem mandatu ste, dakle, mnogo češće i intenzivnije funkcionirali kao etnički predstavnik Bošnjaka nego kao član Predsjedništva koji je tek po nacionalnosti Bošnjak.

U prilog tome, uostalom, svjedoči podosta detalja. No, ne bih Vas podsjećao na sve nego tek na nekoliko njih i najtoplije preporučam da o istima i sami razmislite. U zemlji kakva je BiH član Predsjedništva iz svijeta socijaldemokratske tradicije bi, među inim, ljubomorno morao voditi računa o nacionalno i regionalno izbalansiranoj strukturi svih tijela koja imenuje. A što Vi činite? Sugeriram Vam da još jednom preletite preko strukture ovog Savjeta. Ili, pak, jer je tamo slika još jasnija, preko strukture profesionalnog, posebice profesionalnog savjetničkog kadra Vašeg kabineta, i da o apostrofiranom balansu sami razmislite. Po mome razumijevanju, između te strukture i ideje socijaldemokracije veza je, ako se o njoj uopće može govoriti, i više nego upitna. I puno više pristaje etnopolitičaru nego čovjeku građansko-socijaldemokratskog uvjerenja. Najuljudnije bih Vam, potom, preporučio da još jednom proanalizirate strukturu ambasadorskog kadra imenovanog na Vaš prijedlog. Sugeriram Vam da pozornost obratite posebice na nacionalnu strukturu i politički beckground istoga. I da sami sebi odgovorite na pitanje koliko Vaši diplomatski džokeri imaju veze s članom Predsjedništva socijaldemokratske orijentacije, a koliko s, recimo, dužnosnikom kojem je u političkom radu vodilja populizam s etničkom patinom. Uz sve to, u Vašem ambasadorskom timu, i to na najisturenijoj diplomatskoj poziciji, je i čovjek koji je zadnjih deset godina činio baš sve da uzdrma identitet i sroza politički utjecaj partije kojoj pripadate, a kojom je godinama i sam kormilario. Ne znam kako ste, kao čovjek iz najužeg vodstva SDP-a, to objasnili svojim partijskim drugovima, ali sam, kao osoba privržena ideji socijaldemokratske tradicije, i više nego siguran da bi im ti detalji morali upaliti alarme i natjerati na razmišljanje zašto sve to činite.

Podsjetio bih Vas, u konačnici, na gotovo ratnički vokabular u odnosu na politiku srbijanskog i vrha Republike Srpske. Da on izlazi iz usta kritičkoga intelektualca ne bi bio ništa neuobičajen. Od kritičkog vokabulara, uostalom, ni sam ne bježim. Ali, i posebice događa li se to na gotovo dnevnoj bazi, iz usta političkog i državnog dužnosnika takav vokabular ne asocira na pristup ozbiljna državnika nego na pristup populističko-etničkoga dodvorivača koji dobru države i njezinih građana pretpostavlja računicu o vlastitom "šićaru" u biračkom tijelu. I na pristup koji, ništa manje od Izetbegovićeva, znači nabacivanje loptice Miloradu Dodiku zbog čega Vam može biti vječno zahvalan. Bilo bi stoga vrlo uputno da razmislite o sasvim suprotnom, državničkom pristupu lidera Vaše partije, koji interes države pretpostavlja svim, pa i najosobnijim kalkulacijama. Želim vjerovati da bi Vam to pomoglo da u vlastitom političkom djelovanju markirate ono što kao političar socijaldemokratske provenijencije i sljedbenik ideje socijalne demokracije, ako to doista i jeste, pod hitno morate mijenjati.

I na samom kraju, istinsko zadovoljstvo mi je da svakom sljedbeniku ideje socijaldemokratske tradicije u obnašanju političkih i državnih dužnosti vlastitim savjetima mogu i sam pomoći za dobro naše domovine i ideje socijaldemokracije bez koje, u to duboko vjerujem, nema ni mirne, ni evropske BiH. U pristupu, pak, koji je obilježio Vaš dosadašnji mandat člana Predsjedništva BiH, doista ne vidim smisao moga ostajanja u tijelu koje bi Vam trebalo biti od pomoći. Jer, Vaše političko djelovanje i moje poimanje funkcije koju obnašate spaja, ako se o njima uopće može govoriti, vrlo malo poveznica. Mi, uvaženi gospodine Bećirović, koliko god bih bio sretan da je drugačije, naprosto pripadamo različitim svjetovima".