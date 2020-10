Slijedi tender za spaljivanje opasnog tekstilnog otpada iz Italije

SARAJEVO, BANJALUKA - Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u narednim danima trebalo bi da raspiše tender za odvoz i spaljivanje tekstilnog otpada iz Italije koji je ilegalno završio u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Bihaću i Busovači.

"Administrativna bitka još traje. Stalno pišemo, tražimo i šaljemo dopise i ne damo da to ode u zaborav. Saniranje tih mjesta gdje je završio otpad preuzeli su Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i federalna inspekcija. Znam da je formirana komisija koja je pripremila tendersku dokumentaciju i još je ostalo da se raspiše tender", rekla je Dušica Runić, načelnica Drvara, za "Nezavisne".

U Fondu za zaštitu okoliša FBiH pokušali smo saznati kada će biti raspisan tender za odvoz i uništavanje otpada, međutim zvaničnu informaciju nismo uspjeli dobiti. Prema nezvaničnim informacijama, za raspisivanje tendera sve je spremno i on bi uskoro trebalo da bude objavljen, ali da se zbog procedura javnih nabavki i svega ostalog najranije prije kraja ove godine ne može očekivati rješavanje tog problema. Prema prvim procjenama, vrijednost ukupnog tendera koji podrazumijeva odvoz i uništavanje tekstilnog otpada sa četiri lokacije je oko 160.000 KM.

Troškovi odvoza i uništavanja smeća pašće na budžet FBiH, ali će se on pokušati naplatiti prinudnim putem od firme "Krom reciklaža", koja je i dovezla sporni otpad u Drvar, Bosansko Grahovo, Bihać i Busovaču.

"Nemamo nikakav kontakt sa tom firmom koja je dovezla otpad. Prije su se povremeno oglašavali u javnosti, a sada nema ni toga", rekla je Runićeva.

Zanimljivo je da je ova firma registrovana na adresu opštine Drvar, iako opština nikada nije dala saglasnost na tako nešto i već na početku cijele priče postavilo se pitanje kako su institucije Livanjskog kantona to uopšte dozvolile.

Inače, u cijelu priču o dovozu spornog otpada na lokacije u FBiH uključilo se i nadležno tužilaštvo, međutim do danas nema informacija o tome dokle je istraga stigla i da li će eventualno neko snositi odgovornost zbog činjenice da je otpad mimo propisa završio na tim lokacijama.

Podsjećanja radi, firma "Krom reciklaža", krajem juna uvezla je u BiH oko 300 tona otpada iz Italije i za to je imala dozvolu kantonalnih organa koje su toj firmi dale dozvolu za uvoz. Kasnije, kada su se pobunili stanovnici Drvara, Bosanskog Grahova i Bihaća, inspekcija je utvrdila da je otpad uvezen legalno, ali da nije uskladišten na pravi način, odnosno da nije recikliran. Federalna ekološka inspekcija firmi koja je uvezla sporni otpad naredila je njegovo uklanjanje i to u roku od mjesec dana od dana uručenja rješenja, međutim problem je bio uručiti to rješenje s obzirom na to da je firma registrovana na adresi opštine, a da tamo praktično ne postoji. Kasnije su inspektori dali i još jedan rok, ali ni on nije ispoštovan kao ni ranija naredba federalne inspekcije da se otpad vrati odakle je došao, odnosno u Italiju. Jedan od problema zbog kojih su najviše strahovali stanovnici opština u kojima je završio otpad je i taj što je on dovezen u jeku pandemije korone i to iz područja Italije u kojem je bilo najviše slučajeva, a čak su se mogle čuti i informacije da je to otpad iz italijanskih bolnica u kojima su boravili zaraženi virusom korona.