Slovenci bi RS pripojili Srbiji, Kosovo Albaniji

SARAJEVO, BANJALUKA, LJUBLJANA - Iako je bilo pokušaja negiranja postojanja neslužbenog dokumenta (non paper) koji je Janez Janša, premijer Slovenije, uputio u Brisel, slovenački mediji objavili su njegov sadržaj, iz kojeg se može zaključiti da u međunarodnim krugovima postoje ideje o podjeli BiH, ali i prekrajanju još nekih granica na zapadnom Balkanu.

Suština ovog dokumenta je ideja odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i njeno pripajanje Srbiji, ali i ujedinjenje samoproglašenog Kosova s Albanijom te spajanje hrvatskih kantona u BiH s Hrvatskom ili davanje posebnog statusa tim kantonima, po uzoru na Južni Tirol.

Ono što je zanimljivo, a sudeći prema pisanju medija iz BiH i regiona, ovo nije jedini non paper koji se odnosi na BiH i gotovo je izvjesno da pored slovenačkog i hrvatskog postoji još jedan neslužbeni dokument koji kruži po diplomatskim krugovima.

Očekivano, non paper koji je objavio slovenački sajt Necenzurirano.si izazvao je brojna reagovanja najviših zvaničnika u regionu, ali ono što je zanimljivo je da, za razliku od svih ostalih, jedino Bošnjaci u njemu vide poziv za rat, ističući da se bez ratnog sukoba ta ideja ne može sprovesti u djelo.

Gotovo sve bošnjačke političke partije i njihovi predstavnici u non paperu "Zapadni Balkan - put naprijed" vide poziv za rat jer, kako naglašavaju, onaj ko razmišlja i predlaže podjelu BiH mora biti svjestan da to nije moguće uraditi bez ratnih sukoba i to ne samo u BiH, već i u regionu, ali i Evropi.

S druge strane, ostali zvaničnici iz Republike Srpske i Srbije naglašavaju da bi razlaz na miran način bilo civlizacijsko dostignuće te da nikome nije u interesu da se ratuje.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da nema veće stvari od toga da BiH pokaže civilizacijsko dostignuće i da se raziđe na miran način.

"Miran razlaz treba da se stavi kao jedna od opcija koja treba bude, sasvim sigurno, jedna od važnijih stvari o kojima treba raspravljati", rekao je Dodik naglašavajući da ne zavisi od ljudi u BiH da li će nešto biti mirno ili će nešto biti nasilno, nego više od drugih i da je dovoljno da samo Amerika kaže da neće biti nikakvog rata.

Naglašava da je protiv rata te da ne želi srpski narod ni u RS ni bilo gdje da dovodi u poziciju da vodi rat, ali da će biti uporan u nastojanju da se razgovara o tome kako BiH ne može jer su toga svi svjesni.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da nije vidio nikakav dokument niti zna za inicijativu o mirnom razlazu BiH, ističući da je iznenađen licemjerjem beogradske čaršije koja je nešto napala, a da nema pojma o čemu se radi.

"Nisam spreman da nešto što nisam vidio osuđujem ili hvalim", rekao je Vučić, dodajući da je odnos Srbije prema BiH poštovanje integriteta BiH, ali i suvereniteta tamo gdje postoji institucionalni suverenitet i institucionalni suverenitet entiteta.

Očekivano, najviše reakcija na non paper koji je otišao u Brisel ispred slovenačkog premijera stiglo je iz Sarajeva pa je tako Bisera Turković, ministarka spoljnih poslova BiH, rekla da sve ima za cilj da se otvori Pandorina kutija i destabilizuje zapadni Balkan.

"Neko valjda misli da bi u takvim okolnostima mogao ostvariti ratne ciljeve. Mi se već duže vrijeme kao BiH borimo u međunarodnim krugovima s malignom propagandom i sovjevrsnim hibridnim ratom protiv euroatlantskih interesa BiH i građana. Sve ovo posmatram u tom kontekstu", rekla je Turkovićeva.

Njen stranački kolega i bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kaže da pozivanje na prekrajanje granica u regionu vodi BiH i kompletan region u rat te da se to neće dozvoliti.

"Mi nećemo dozvoliti ni pod kakvu cijenu da se atakuje na teritorijalni integritet, nezavisnost i suverenitet BiH. Toga moraju biti svjesni svi. Svi koji to rade i BiH i region i Evropu uvlače u rat", rekao je Džaferović.

Slično misli i Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, koji kaže da se prema dokumentu BiH nudi varijanta koja je bila ponuđena i prije rata devedesetih.

"Nisu ovo stvari od juče, sve je to pripremano i Bog dragi zna šta će sve izaći u narednim danima vezano za ovu priču", rekao je Komšić, dodajući da je to opasno i ekstremni fašizam, nacionalizam i šovinizam koji je preuze vlast u pojedinim evropskim zemljama.

Ideju o mirnom razlazu u BiH komentarisao je i Gordan Grlić Radman, ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, koji je rekao da tako nešto u Evropi ne postoji, jer EU i sve njene države poštuju međunarodno pravo, jednako kao i Hrvatska, što znači cjelovitost i suverenost BiH kao države.

SAD podržavaju BiH zacrtanu u Dejtonu

SAD su saopštile da podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH, čije je poštovanje zacrtano Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Portparol Stejt departmenta naveo je za Glas Amerike da SAD duboko cijene svoje dugotrajno partnerstvo s BiH i da ostaju posvećene zajedničkom cilju demokratske, inkluzivne i prosperitetne BiH na putu ka punoj evro-atlantskoj integraciji.

"Sjedinjene Države snažno podržavaju put ka članstvu u EU svih aspiranata na zapadnom Balkanu. Vjerujemo da je budućnost zapadnog Balkana nesumnjivo u Evropskoj uniji. Proces proširenje promoviše dugoročan mir, stabilnost i prosperitet širom regiona", navode iz Stejt departmenta.

Oglasila se i Ambasada SAD u BiH, gdje su istakli da nijedan od entiteta nema pravo na otcjepljenje te da svako djelovanje usmjereno na razgradnju BiH predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Šta piše u slovenačkom non paperu

U non paperu navodi se da su ključni problemi regiona neriješena nacionalna pitanja Srba, Hrvata i Albanaca te da je u tim okolnostima gotovo nemoguće zamisliti evropsku perspektivu Srbije i Kosova, a članstvo BiH u EU je potpuno isključeno.

"Turska je npr. iskoristila ovaj prazan prostor jačajući svoj uticaj u BiH i Sjevernoj Makedoniji", navodi se u dokumentu, u kojem se nude i rješenja, a to je ujedinjenje Kosova s Albanijom uz davanje posebnog statusa Srbima na sjeveru Kosova po uzoru na Južni Tirol u Italiji. Zatim, rješenje bi bilo pripajanje Srbiji velikog dijela Republike Srpske, a samim tim i Beograd bi pristao na spajanje Kosova i Albanije, dok je hrvatsko nacionalno pitanje moguće riješiti ili pripajanjem većinskih hrvatskih kantona u BiH Hrvatskoj ili kao i u slučaju sjevera Kosova davanjem posebnog statusa po modelu Južnog Tirola.

Dalje se u dokumentu navodi da bi na taj način Bošnjaci dobili državu i na referendumu birali EU ili ne-EU (Turska), ali bi prijetnja bilo jačanje radikalnog islama preko turskog uticija.

U slučaju ovakvog razvoja situacije i mirne podjele, EU bi pokrenula inicijativu "Tri mora", koja podrazumijeva sveobuhvatni ekonomski program, a ubrazalo bi se članstvo u EU i NATO-u.

Cirman: Imaju još tri non papera u BiH

Primož Cirman, novinar slovenačkog portala Necenzurirano.si, rekao je da prema njihovim saznanjima postoje tri non papera u BiH u kojima na različite načine participira i Slovenija.

Dodao je da ovaj objavljeni non paper nije zvanično stajalište Slovenije i da javnost ne vjeruje da je on kreiran kod njih, ali da Slovenija jeste učestvovala u njegovoj distribuciji.

"Ne znamo je li nastao u Ljubljani, Budimpešti ili Beogradu, ali znamo da ga je slovenačka vlast u proteklim mjesecima distribuirala na različite kanale. Slovenačko ministarstvo nije autor, ali je u distribuciji učestvovao Janšin kabinet. Prema našim izvorima, vjerujemo da je dokument iz početka ove godine. Ako ste pratili razvoj događaja, u martu se već provjeravao ovaj dokument u diplomatskim krugovima i da li se mogu ideje iz dokumenta ispuniti ili ne", zaključuje on.