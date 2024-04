Slučaj "Gdje je Sara": Tužilaštvo zatražilo provjere o smrti dvije bebe

BANJALUKA - Nakon formiranja predmeta, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je i provjere o smrti ženskog novorođenčeta Aleksandre Blagojević i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak.

Podsjetimo, ovo tužilaštvo ranije je formiralo predmet u vezi sa svim tvrdnjama i radnjama koje su objavljene u dokumentarnom filmu "Gdje je Sara?", a koji je uradio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

"U pomenutom predmetu upućeni su zahtjevi za provjere nadležnim institucijama, a povodom smrti ženskog novorođenčeta majke Aleksandre Blagojević, ranije Đilas, i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak. Predmet se nalazi u radu i u fazi je provjera", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Dragan Tolimir, advokat Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, Sarinih roditelja, pojašnjava da je u pitanju predistražna faza, tokom koje se prikupljaju informacije. Iz Tužilaštva se, prema riječima Tolimira, pretvaraju kao da nisu ranije vodili krivični postupak u kojem su već prikupili skoro sve te podatke.

"Od mene nisu tražili ništa. Tako se oni ponašaju, ignorišu, zato što hoće da kažu da ih zanima samo ono što im dostave ustanove. To pokazuje da oni opet idu sličnim putem kojim su išli i ranije", rekao je Tolimir za "Nezavisne novine".

A da su dokumentaciju zatražili od Tolimira, tvrdi on, već danas bi imali dovoljno materijala i mogli bi donijeti naredbu o pokretanju istrage.

"Dobili bi sve ono što je služilo kao dokumentaciona osnova za film. Film je rađen kao da ga ja radio tužilac - prikupljeni su i prezentovani dokazi. To je bila svrha tog filma. Sve što je navedeno tamo je tačno. Za sve što je tamo navedeno postoje dokazi", naglasio je Tolimir.

A potom je iznio oštre kritike na račun Tužilaštva.

"U pitanju je pokušaj da javnost misli da to 'rade' državni organi, da je to ozbiljno. Ja ću najvjerovatnije ostaviti mjesec do dva vremena da vidim da li postoje rezultati. Za to vrijeme moraju postojati neki rezultati, tragovi, pravac djelovanja. Oni kažu da imaju premalo vremena, premale kapacitete. To nas ne zanima. To je njihova stvar, to ne može biti razlog za nesprovođenje istrage, za neprimjenjivanje prava", poručio je Tolimir.

Podsjećamo, početkom aprila je na portalu CIN-a objavljen potresan dokumentarac o smrti kćerkice Banjalučana Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, a u kome su govorili kroz šta su sve prošli od trenutka saznanja da je Aleksandra trudna, njenog porođaja, saznanja da je beba preminula te dugogodišnje borbe da saznaju sve okolnosti koje su uslijedile nakon toga, uključujući i lokaciju sahrane djeteta.

Sarini roditelji odvedeni su na groblje u Banjaluci, na mjestu gdje su sahranjena dva novorođenčeta, a DNK analizom utvrđeno je da posmrtni ostaci ne pripadaju Sari. Pritom je utvrđeno da to nisu ni posmrtni ostaci drugog novorođenčeta, odnosno sinčića Nataše Stijak.

Roditelji ove novorođenčadi traže istinu, dok nadležne institucije za sada javnosti nisu predočile nikakve konkretne podatke.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rekli su ranije da se u toj zdravstvenoj ustanovi liječe pacijenti, te da u njihovoj nadležnosti nisu organizovanja ukopa, sahranjivanje i ekshumacije.

Potom se oglasilo i "Gradsko groblje" Banjaluka, koje tvrdi da je Sara sahranjena na lokaciji Pobrđe, ali u svom saopštenju nisu naveli da li je poznata tačna lokacija gdje je beba sahranjena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.