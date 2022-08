Slučaj "Mahmuljin": Klasično bjekstvo, liječenje u Turskoj stara fora

BANJALUKA, BEOGRAD - Sakib Mahmuljin, presuđeni ratni zločinac i nekadašnji komandant Trećeg korpusa Armije RBiH, nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne od osam godina, već je Sud BiH obaviješten od strane njegovih branilaca da se trenutno nalazi na liječenju u Turskoj.

Pojašnjene Suda BiH je potpuno besmisleno i ovo je klasično bjekstvo, kaže za "Nezavisne novine" Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, koji smatra da Mahmuljin nije u Turskoj kako bi se liječio, i da je pismeno obrazloženje njegovom pravnog tima, koje je dostavljeno Sudu BiH 'stara fora', koju je sud očigledno i svjesno progutao.

"Odlazak na liječenje je stara fora. Prvo je grešku napravio Sud, jer je omogućio bez izdavanja bilo kakve mjere zabrane prema licu koje je pravosnažno osuđeno. Čak i u periodu dan ili dva od donošenja akta o izdržavanju kazne, s obzirom da Zakon o izvršenju krivičnih sankcija vrlo jasno definiše da kada presuda postane izvršna, da se odmah izda potvrda licu da ode na izvršavanje kazne. Sud je uprkos tome, upravo omogućio da Mahmuljin izvrši bjekstvo i ode u Tursku", kaže Kojić.

On dodaje da je Mahmuljin vrlo dobro znao da zbog pravosnažne kazne to ne smije uraditi (napustiti državu) bez prethodnog odobrenja suda.

"To što je on naknadno, kako su rekli njegovi advokati, obavijestio sud, pa to ne može, nema naknadnog obavještavanja suda. Dakle, čak i kada se izda uputni akt, on po zakonu ima obavezu, ako smatra da je bolestan, u šta ja sumnjam i to je stara fora, on ima obavezu da traži odlaganje izvršenja kazne od strane suda potkrepljujući to obavezno dokumentacijom da je zaista bolestan. Ne može tek tako otići, a onda obavijestiti sud o tome. Jednostavno, sud mora do donese odluku o tome da li će neko ići na izvršavanje kazne ako je donesen upitni akt ili će to odložiti zbog njegovog zdravstvenog stanja i drugih razloga, a ne ja obavještavam. To je klasično bjekstvo uz pomoć Suda BiH, tu nema dileme", poručuje Kojić i kategorično kaže da je u ovom slučaju samo jedno rješenje, a to je raspisivanje međunarodne potjernice.

"Izdati međunarodnu potjernicu kako bi se izvršilo izručenje tog lica u BiH na izdržavanje kazne. Vrlo jasno. Ako Sud BiH već zna da se on nalazi u Turskoj, a ta informacija je već došla u javnost, potrebno je da se ide odmah prema Turskoj sa zahtjevom da se obavi izručenje tog lica, da se on locira i sprovede na izvršavanje kazne. Ali evo vidimo da Sud neće postupati na ovaj način, jer kažu da je bolestan", navodi Kojić.

Anatolij Milovanović, stručnjak za bezbjednost, rekao je da što prije treba razjasniti okolnosti pod kojima je Mahmuljin otišao u Tursku, a u svemu ispitati i ulogu Granične policije BiH, kao i pravosudnih organa u BiH.

"Za zločine nad Srbima odgovarali su neki ratni komandanti takozvane Armije BiH, kojima je u zatvorsku kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a ostala osuđena lica iz reda muslimanskog naroda su oni koji su za političku vlast Sarajeva nebitni. To su oni koji su žrtvovani da bi se stvorila lažna slika o pravdi koja se, tobože, sprovodila prema svim stranama u građanskom ratu", naveo je za Srnu Milovanović.

Detalje o načinu na koji je Mahmuljin prešao državnu granicu ne otkrivaju ni iz Granične policije BiH.

"Radi zaštite ličnih podataka, nismo u mogućnosti dostaviti vam tražene podatke", kratko je poručeno iz Granične policije BiH.

Podsjećamo, Sud BiH je krajem aprila ove godine, Mahmuljinu izrekao pravosnažnu zatvorsku kaznu od osam godina zločina nad zarobljenim srpskim civilima, sanitetskim osobljem i vojnicima na području Ozrena i Vozuće 1995. godine.