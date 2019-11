Slučaj Radun ide na Ustavni sud BiH

DRVAR, SARAJEVO - Nermin Vila, advokat Duška Raduna, kojem je nakon pravosnažne presude za zloupotrebu službenog položaja Centralna izborna komisija (CIK) BiH u septembru oduzela mandat u Skupštini Kantona 10 i mandat delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH, podnosi apelaciju Ustavnom sudu BiH, jer smatra da se u ovaj predmet umiješala politika.

Vila kaže da ne želi da spekuliše o političkim motivima za oduzimanje mandata, ali tvrdi da je s pravne strane Radunu, koji je od 2015. do 2018. godine načelnik Grahova, mandat oduzet na nezakonit način.

Podsjećanja radi, Radun je na Sudu u Livnu osuđen zbog nezakonite novčane podrške jednom lokalnom klubu u Drvaru u iznosu od 2.000 maraka, na zatvorsku kaznu od osam mjeseci, time što je, kako tvrdi Vila, nagovoren da prizna ovo djelo, jer mu je obećano ukidanje zatvorske kazne i zamjena novčanom sankcijom. Do ovoga je došlo, ali onda je, kako tvrdi Vila, CIK BiH oduzeo Radunu mandat, iako, kako on kaže, na to nije imao pravo, jer po zakonu u tom trenutku zatvorska kazna nije ni postojala.

"Kao advokat se do sada nikad nisam susreo s nečim sličnim. Da sam bio njegov advokat kada je taj postupak vođen, nikada ne bih pristao na tu nagodbu, taj predmet bi još trajao, a Radunu bi mandat istekao dva puta prije pravosnažne presude. Ovaj predmet je završen u roku od mjesec dana. Ne znam da je ikad neko u BiH ovako ekspresno osuđen. Ovdje je očigledno neko želio da se dokopa mandata i tu je politički interes nadjačao pravni. Da nije pristao na tu nagodbu, odgovorno vam tvrdim da Radun nikada ne bi bio osuđen za ovo navodno krivično djelo koje mu je stavljeno na teret", naglasio je Vila za "Nezavisne".

Naglašava da bi pravosuđe u BiH trebalo da izvuče pouku iz ovog predmeta te da je potrebna reforma kojom bi se politika izbacila sa sudskih klupa, a predmeti prepustili pravnicima i sudijama.

"Ako pogledate medijsku kampanju koja je provođena, Radunu je presuđeno prije donošenja presude. Vi dobro znate kakvih smo sve situacija imali u BiH i primjera da su političari oslobađani iako se radilo o neuporedivo težim krivičnim djelima od onih koje su stavili na teret Radunu. Nažalost, teret se slomio na njemu", naglašava on i tvrdi da će Radun na kraju dobiti pravdu.

"Istinski vjerujem da će Radun ovo dobiti. Ja sam se i u apelaciji pozivao na ranije stavove Ustavnog suda BiH, koji nam apsolutno idu u prilog", naglasio je on.

U CIK-u, pak, kažu za "Nezavisne" da su ispoštovali sve procedure i da je mandat oduzet nakon što Radun nije uplatio novac na ime preinačenja te da je to redovna procedura.

"Apelacioni odjel Suda BiH potvrdio je odluku CIK BiH o prestanku mandata Dušku Radunu i žalbu odbio kao neosnovanu te potvrdio da je odluka CIK BiH zakonita i ispravna", kažu u toj instituciji.