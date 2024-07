Slučaj "Tomić" mjesecima skuplja prašinu u VSTS BiH

BIJELJINA, SARAJEVO - Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH još nije završila posao na pritužbi iz januara ove godine, koja se odnosi na preispitivanje potencijalne disciplinske odgovornosti članova sudskog vijeća Okružnog suda u Bijeljini, pred kojim je za pedofiliju suđeno u to vrijeme optuženom, a u međuvremenu na 12 godina osuđenom Bijeljincu Milenku Tomiću (62).

U ovom slučaju, koji već mjesecima izaziva kontroverze, desilo se mnogo toga što, prema stavu javnosti, nije smjelo - suđenje je, sumnja se, namjerno odugovlačeno, on je pušten iz pritvora i pobjegao, presudom djevojčici uopšte nije dosuđena odšteta, te na kraju - procesu u VSTS-u kraj se ne nazire.

Hronološki posmatrano, Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, koje je optužilo Tomića, još 17. januara 2024. godine prstom je pokazalo na bijeljinski sud, smatrajući da se proces odugovlači.

Dva dana kasnije, odnosno 19. januara, ženske organizacije i mreže ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini pred pravosudne institucije i pravosudne vlasti u BiH iznose dva zahtjeva.

"Da VSTS, u hitnom postupku, pokrene preispitivanje potencijalne disciplinske odgovornosti članova sudskog vijeća u ovom predmetu jer su dozvolili da glavni pretres neopravdano dugo traje udovoljavajući neopravdanim zahtjevima odbrane optuženog", glasi jedan od zahtjeva u javnom apelu, iza kojeg, pored ostalih, stoji i Fondacija "Lara" iz Bijeljine.

"Lara" je tekst tog apela na svom sajtu objavila 19. januara, a potom su se obratili VSTS BiH. Kako saznajemo, tekst apela su uputili putem e-maila VSTS-u 22. januara, a 25. januara su dobili od njih potvrdu prijema, uz napomenu da će pismeno biti obaviješteni nakon što Kancelarija disciplinskog tužioca pritužbu razmotri.

Šta se promijenilo nakon više od pet mjeseci? Suštinski - ništa.

"Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) ima u radu pritužbu sa pomenutim navodom, koja nije okončana", rečeno je za "Nezavisne novine" iz VSTS BiH.

Radmila Žigić, direktorica Fondacije "Lara", kaže da je posebno zabrinjavajuće to što je u slučaju "Tomić" bilo toliko očito razvlačenje postupka, te su uvođeni dokazi koji su gotovo presedan sudske prakse u BiH, a vjeruje i u svijetu.

"Bilo je jasno da se radi sve da on može da izađe iz pritvora i da pobjegne, a sudsko vijeće to nije presjeklo. To nas je pokrenulo da izađemo na ulicu, da izađemo sa javnim apelom, a reagovalo je i Tužilaštvo", kaže Žigićeva za "Nezavisne novine".

Voljeli bismo, dodaje, da je VSTS reagovao brže.

"Djelimično je to razočaravajuće. Voljeli bismo da su u VSTS-u brže reagovali", istakla je Žigićeva.

Podsjetimo, predsjednica sudskog vijeća u predmetu "Tomić" bila je sutkinja Milena Zorić, a članovi sudije Zoran Džida (predsjednik suda) i Elbisa Muharemović Karić.

Tomić je, dakle, osuđen na 12 godina zatvora, ali je nekoliko dana prije pobjegao iz kuće, pošto mu je ranije istekao dvogodišnji pritvor i više nije po zakonu mogao ostati iza brave. Za njim su aktivne i centralna i međunarodna potjernica, ali od njega nema ni traga ni glasa.

Na prvostepenu presudu bijeljinskog suda uložene su žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske, ali se drugostepena presuda još ne nazire i pitanje je, sudeći po dosadašnjoj praksi, da li će uopšte biti donesena ove godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.