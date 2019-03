Smajlović: Haški sud osnovan da bi osudio Srbe

BEOGRAD - Novinar Ljiljana Smajlović izjavila je danas, uoči izricanja drugostepene presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, da je Haški sud osnovan da bi se Srbi osudili za rat, što sada više niko i ne osporava.

Ona smatra da će Karadžiću biti potvrđena presuda od 40 godina zatvora, istakavši da bi to praktično značilo da bi morao ostati u zatvoru još 19 godina.

"Kad uračunate u tu presudu od 40 godina, onih osam godina što je već u pritvoru i imate onaj princip da nakon dve trećine odslužene kazne možete da izađete, to je praktično skoro doživotno", rekla je Smajlovićeva za RTS.

Ona je navela da je Sud osnovan da bi se reklo da su za rat krivi Srbi, čije lidere treba kazniti.

"To sad više niko i ne osporava od američkih analitičara koji se bave političkim naukama", rekla je Smajlovićeva.

Ona je ocijenila da je ispunjena svrha Haškog suda. "Osamdeset odsto svih ljudi koji su tamo osuđeni za ratne zločine su Srbi, a za zločine nad Srbima, ni u BiH niti u Hrvatskoj, koliko ja znam, nema presuda. Postoje presude Hrvata za zločine nad Muslimanima, ali ne i nad Srbima", istakla je Smajlovićeva.

Ona je dodala da građane Srbije posebno interesuje da li će u presudi biti promijenjena odredba prema kojoj nije bilo organizovanog zločinačkog poduhvata sa Beogradom.

"Ako se sad odjednom promeni presuda Suda i kaže da postoji zločinačko udruživanje sa Beogradom, to bi stvarno bio ozbiljan udarac na Srbiju. Pretpostavljam da bi to ohrabrilo one koji pokušavaju da nas opet odvuku na Međunarodni sud pravde, ali ja u to zaista ne verujem", rekla je Smajlovićeva.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izreći će danas u 14.00 časova drugostepenu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kojeg je Haški tribunal 2016. godine nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora za "genocid na području Srebrenice 1995. godine", dok je oslobođen optužbi za "genocid u drugim opštinama u BiH tokom 1992. godine".

Žalbu na tu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo.