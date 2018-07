Smijenjen potpredsjednik SO Teslić, Miličević negira smjene

TESLIĆ - Odbornici Skupštine opštine (SO) Teslić smijenili su danas sa dužnosti potpredsjednika Skupštine Mehmeda Dubravca, a za novog potpredsjednika imenovana je Dijana Đekanović.

Odbornici su na sjednici SO razriješili dužnosti direktora i članove Upravnog odbora vrtića "Palčić", kao i članove upravnih odbora Turističke organizacije opštine i Centra za socijalni rad.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević je, tokom obraćanja odbornicima, ove odluke ocijenio nezakonitim.

Tajnim glasanjem za opoziv Dubravca glasalo je 15 odbornika, a protiv je bilo 12.

Inicijativa za opoziv bila je pokrenuta i protiv zamjenika načelnika opštine Milovana Stankovića, ali je tačka povučena sa dnevnog reda jer je tokom tajnog glasanja protiv opoziva bilo 13 odbornika, dok je 14 bilo za opoziv, i time se nisu stekli uslovi.

Inicijativu za opoziv i razriješenje podnijelo je deset odbornika, iz reda SNSD-a, PDP-a, Srpske radikalne stranke - "Srpska u sigurne ruke", te članova Nezavisnog kluba odbornika.

Odbornici su za direktora Javne ustanove dječije obdanište "Palčić" imenovali Jelu Kasapović, umjesto Sandre Prpoš, a imenovani su i novi članovi upravnih odbora "Palčića", kao i Turističke organizacije opštine Teslić i Centra za socijalni rad.

Miličević je ocijenio da su tokom donošenja navedenih odluka prekršene sve procedure "od poslovnika, statuta, Zakona o lokalnoj samoupravi" i istakao "da će se o tome izjasniti nadležni organi".

Miličević je, tokom obraćanja odbornicima, naveo da su pred sudskim instancama padale slične skupštinske odluke koje su usvojene u određenim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

Sekretar Skupštine Dario Popović obavijestio je odbornike da je Miličević od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske zatražio da budu obustavljene od izvršenja odluke SO Teslić sa posljednje sjednice od 7. juna, u kojim su razriješeni dužnosti načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje Nikola Stokić, direktor teslićkog Doma zdravlja Mladen Kovanušić, te članovi Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Popović je dodao da je stigla i tužba u predmetu Dom zdravlja, i da se čeka ishod sudskog postupka.

Odbornik SNSD-a Mišo Stojanović rekao je novinarima da je riječ o nastavku aktivnosti sa prethodne sjednice skupštine, a koja se odnosi na zamjenu određenog broja direktora i članova upravnih odbora, sa čijim radom nisu zadovoljni.

On je negirao da su navedene aktivnosti nezakonite i kriminalne i da se nije razgovaralo o formiranju nove skupštinske većine.

Odbornik SDS-a Milan Kasapović rekao je "da su navedene odluke nezakonite i da će stvoriti ozbiljne posljedice po funkcionisanje javnih institucija i po samu lokalnu zajednicu".

Odbornik SP-a Dragutin Škrebić naveo je da su odbornici ove stranke glasali suzdržano u predloženim kadrovskim rješenjima i istakao "da je iznenađen ponašanjem lokalnog SNSD-a, jer je izgubio lokalne izbore zbog ljudi sa kojima sada ide u koaliciju".

Škrebić je izrazio bojazan da će u takvim okolnostima doći do paralize u radu lokalne skupštine kao i načelnika opštine, te do zastoja u prilivu investicija, koje ni do sada nisu bile na zavidnom nivou.

Odbornici PDP-a nisu htjeli da komentarišu današnja kadrovska rješenja.

Na današnjoj 17. redovnoj sjednici SO Teslić razmatrano je 15 tačaka dnevnog reda.