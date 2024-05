Šmit: Lideri EU moraju biti svjesni da bi BiH mogla biti u velikom riziku

SARAJEVO - Iako Bosna i Hercegovina nije spremna za pristupanje Evropskoj uniji, Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg RS ne priznaje, rekao je za Euractiv da lideri EU moraju biti svjesni da bi zemlja mogla biti u velikom riziku ako se proces pridruživanja dalje odgađa.

"Moramo shvatiti da su ovim zemljama na zapadnom Balkanu potrebne evropske integracije, inače će biti izložene velikom riziku u bliskoj budućnosti iz mnogo razloga, rekao je Šmit za Euractiv, prenosi Fena.

Šmit, koji je na toj funkciji od 2021. godine, priznao je, međutim, da pristupanje BiH EU "nije opravdano, zasnovano na zaslugama i činjenicama".

Ukazao je na prijetnje političkoj stabilnosti BiH, opasnost od rastućeg razočaranja u Evropsku uniju i "dramatičan odliv mozgova" koji će postati nezaustavljiv.

On je opisao BiH rascjepkanu zemlju u kojoj se lojalnost građana pretežno oslanja na njihove etničke grupe, koje ostaju duboko pristrasne u svom tumačenju nasilne istorije Bosne i Hercegovine.

"To nije kompatibilno sa evropskim integracijama, gdje je nediskriminacija u središtu", dodao je on.

"Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih, ako ne i jedina država na svijetu koju poznajem, gdje je građanska država prljava riječ za mnoge ljude [jer] opisuje razgraničenje od nečijeg etničkog identiteta", rekao je Šmit.

On smatra da je brži proces pristupanja jedini put naprijed.

"Ako ne dođe do primjetnog razvoja, onda evropska ideja neće biti privlačna mnogim ljudima", kazao je.

Čak bi i "postepeno približavanje i otvaranje prema EU" "održalo nadu u Evropu živom", dodao je.

Šmit je rekao da su njegove intervencije neophodne da bi zemlja ostala funkcionalna, ali je priznao: "Priznajemo da uvijek postajemo pametniji" I dodao:

"To ne znači da pojedinačne odluke nisu bile ispravne. Ali kada ih ima previše, neki ljudi počnu da sjede i govore: on će to učiniti umjesto nas ako mi to ne možemo. To nije u skladu sa demokratskim principom".

