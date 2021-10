Šmit: Međunarodna zajednica aktivna i mimo očiju javnosti

SARAJEVO - Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH danas je u obraćanju poslanicima u Predstavničkom domu BiH rekao da je u demokratiji parlament pravo mjesto da se bez podjela ukaže poštovanje prema svima.

"Ovdje se osjećam kao kod kuće, moj mandat u njemačkom parlamentu je bio 31 godinu. Vidim da ste moderniji od njemačkog parlamenta, mi nemamo takve ekrane, da vidimo da je kvorum pun. Parlament dolazi od latinske riječi parlame, što znači govoriti, razgovarati", rekao je Šmit, dodavši da je nekada teško dijeliti iskustvo.

Dodao je da je dobio srdačnu dobrodošlicu i ovdje i u regionu, te se zahvalio onima i u RS koji su mu dali dobre savjete.

"Ovdje se osjećam kao kod kuće, vaša zemlja zaslužuje da opstane i da živi. Ona jeste nešto složenija, ali je i življa zbog tradicije. Imate gotovo hiljadugodišnju istoriju i u tih hiljadu godina bilo je dobrih i lošijih vremena. Tako da ste vi tu da doprinosete boljim vremenima u budućnosti. Ne govorim samo o onome što se dešavalo u posljednjih 30,35 godina, nije riječ samo o miru, nego da se borimo za bolju budućnost", kazao je Šmit.

Rekao je da mu je žao što svi poslanici nisu tu, ali da se nada da će i oni prisustvovati i da će koristiti ovu priliku u budućnosti radi razmjene mišljenja.

"Drago mi je što sam na jednom mjestu gdje se razgovara i traže rješenja, a avgustu nisam mogao očekivati da će se BiH naći u najtežoj situaciji i negiranju njenog identiteta", kazao je Šmit, te dodao da se sastajao sa predstavnicima vlasti u BiH, te dobijao ideje za rješenja, ali i sa liderima u regionu.

Rekao je da su predstavnici Vijeća za implementaciju mira vrlo aktivni, te da je posjetio Berlin, Pariz, London naglasivši da uvjerava parlamentarce da oni pomno prate dešavanja ovdje.

"Naš zajednički interes je da doprinesemo miru na Zapadnom Balaknu. Idem sljedeće sedmice da se obratim u Ujedinjene nacije u Njujorku", kazao je Šmit.

On je dodao da zna da građani imaju dileme, ali da svi moraju raditi kako bi ih uvjerili u mirnu budućnost ovdje za dobrobit svih.

"Uvjeravam vas da je Međunarodna zajednica aktivna i da nastoji da više toga postigne mimo očiju javnosti, te razmatra sva raspoloživa sredstva. Ne bih špekulirao o mogućim intervencijama", rekao je Šmit.

Kako kaže, treba razgovarati kako doći do pravedne raspodjele.

"Odbrana, to je posao države i to se mora finansirati na državnom nivou i zaista bih apelirao na sve i rekao da to nije pravi način, da se to neće desiti", rekao je Šmit.

Dodao je da su poslanici koji nisu prisutni u parlamentu odlučili u julu napustiti institucije, reagirajući na odluku njegovog prethodnika da zabrani negiranje zločina.

"Ono što ne razumijem je da neko blokira parlament koji je pravo mjesto za razgovor. Ove izmjene su u skladu sa odlukama Evropskog parlamenta da se spriječi bilo kakvo negiranje zločina i ne samo onih u Srebrenici i mislim da je neophodno da žrtve imaju sjećanje, te amandmane na zakon ima svaka država Zapadnog Balkana ", rekao je Šmit.

Govorio je i o državnoj imovini, te da je Ustavni sud donio odluku da je država titular i da Parlamentarna skupština ima jedina odgovornost da donosi odluke.

"Odluke Ustavnog suda su obavezujuće. Pozivam vas da se počnete baviti tim pitanjem. Neprihvatljivo je da institucije budu taoci i da se pokušava poništiti svaka reforma donesena u posljednjih 26 godina", rekao je Šmit, te podjsetio da su te reforme bile bitne, pa je jedna od njih građanima omogućila da ne moraju stajati u redovima za vize.

"Ko će objasniti građanima u Banjaluci da oni koji žele da putuju, da imaju novi pasoš i da će moći otići u samo u dvije zemlje, eventulano. Ne treba se igrati politike i tu sam vrlo strog", kaže Šmit.

Upozorio je da mora vidjeti odgovornost, te da institucije moraju pokazati zrelost.

Šmit je rekao da je odgovornost na domaćim vlastima, ali da njegove ovlasti i dalje stoje i nisu ukinute.

Dodao je da ne može direktno odgovoriti na pitanje hoće li koristiti bonske ovlasti.

"Bio sam juče u posjeti Ustavnom sudu, razgovarao sam o njihovim odlukama i uvjeren sam da Ustavni sud ima jasne odluke kada je na primjer riječ o Zakonu o šumama, u kojima se kaže da se ne smiju kršiti nadležnosti iz Ustava, ako već postoji olduka nije na visokom predstavniku da donosi odluku iznad te. Nije problem u odlukama, problem je u provođenju odluka. Dopustite mi da budem nepotpuno jasan, nego da kažem da radim na tome i ne samo ja, jer pitanje provođenja odluka je najvažnije. Da neki prijedlozi su sada u NS RS, oni nisu u skladu s Dejtonom i radim na tome. Pozitivno je što je Ustavni sud neovisan i da je samo jedan posto odluka donesen uz učešće stranih sudija", rekao je Šmit, i dodao da, kada je riječ o pravosuđu, mora se doći u stanje vladavine prava.

Rekao je da ne može isključiti korištenje ovlasti, ali da neće sebi olakšati posao, jer treba se potruditi da sve ide kroz institucije i političkim pristupom i da je to nešto na čemu rade svih ovih dana.

"Već koristim svoje ovlasti, ne u smislu koji je pred okom janvosti, nego sa strane. I opet ponavljam onima koji su mislili da će stvari biti lake, moj prethodnik je bio ovdje dugo i dugo je trajalo da donese zakon. Nije to nešto što se računa godinama, to treba mjeriti napretkom. Ovlasti su u ladici i ne isključujem mogućnost da se ta ladica otvori", rekao je Šmit.