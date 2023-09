Šmit: Narednih dana imam termine u Banjaluci

SARAJEVO – Kristijan Šmit, kojeg RS ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, govoreći o mogućem hapšenju koje mu najavio predsjednik RS Milorad Dodik ukoliko se nađe na teritoriji ovog entiteta, rekao je da ima termine u narednih nekoliko dana i sedmica, posebno u Banjaluci, ali i u drugim gradovima.

"Ja se toga držim i preporučujem gospodinu Dodiku da više ne tjera svoje sebične ludosti" rekao je Šmit u intervjuu za Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Zatim je objasnio šta će se desiti ako dođe u Banjaluku, a ne bude uhapšen.

"Tada će njegove pristalice shvatiti da on ne radi uvijek ono što kaže i da svojoj zemlji ne donosi ništa dobro", kazao je Šmit.

Šmit je rekao da je zaštićen Bečkom diplomatskom konvencijom i da samim tim ionako uživa imunitet.

"i pored toga Dodik ne bi imao nadležnost da me uhapsi ili naredi hapšenje jer nema ovlaštenja da daje upute policiji. Tužilaštvo bi to prvo moralo da razjasni. Dodik je već pokušao da me prijavi u Republici Srpskoj, a pametno banjalučko javno tužilaštvo je, iz mjera predostrožnosti, ovaj postupak odmah proslijedilo Državnom javnom tužilaštvu u Sarajevu, od kojeg dalje ništa nisam čuo. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Dodikovo ponašanje je šamar EU koja pokušava unaprijediti vladavinu prava u Bosni. Vara se ako smatra da za njega postoje posebna prava ili posebni propisi. Dakle, gospodin Dodik bi se trebao pripremiti za neke prilično neugodne trenutke", rekao je Šmit za FAZ, prenosi N1.