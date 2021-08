Šmit: Ovdje sam da budem aktivan, budite uvjereni da ću biti

SARAJEVO - Kristijan Šmit, novi visoki predstavnik u BiH, rekao je nakon sastanka sa Željkom Komšićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH, i Šefikom Džaferovićem, bošnjačkim članom, da u BiH nije došao da bi gledao šta se dešava i čekao.

"Ovdje sam da budem aktivan i budite uvjereni da ću to i biti", poručio je Šmit i dodao da je čvrsto odlučan da pomogne ljudima ove zemlje.

"Upotrijebiću svu svoju snagu, i ne samo svoju, nego i međunarodne zajednice, da u tome uspijem", rekao je Šmit i dodao da može očekivati podršku PIK-s koji ga je imenovao, te da računa na tješnju saradnju sa EU, a posebno sa SAD.

Dodao je da u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom kao prvog partnera vidi Predsjedništvo i institucije BiH, te da integritet BiH kao suverene države sa dva entiteta mora biti zaštićen.

"I uz pomoć međunarodne zajednice BiH ćemo vratiti na međunarodnu agendu", rekao je Šmit, dodavši da će svi zajedno raditi na ispunjavanju prioriteta za pridruživanje u EU.

Dodao je da mu je žao što danas nisu bila prisustna sva tri člana Predsjedništva.

"Prošle sam sedmice obaviješten da će 3. avgusta sva trojica biti ovdje, pa da poslije toga neće biti dijaloga, odnosno da će biti blokada zbog nametnutog Inckov zakona o zabrani negiranje genocida. Sada se nadam da će biti obrnuto i uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, sastanemo se i sarađujemo jer nam je to obaveza u najboljem interesu ljudi i građana ove zemlje. Tako da ću nastaviti razgovarati sa svima i uvjeren sam da ćemo doći do konstruktivnog dijaloga kako bismo nastavili raditi u interesu ljudi ove zemlje", rekao je Šmit i dodao da to nije samo na međunarodnoj zajednici da se ide naprijed, nego je to na svima.

"Svi koji su na funkcijama na državnom nivou, entitetima, kantonima i opštinama moraju da rade. Ne može se očekivati da će doći neko iz vana i napraviti čudo. Svi moraju sjesti i raditi. Niko u EU ne može shvatiti da neko ne želi sarađivati. EU je nakon drugog svjetskog rata zasnovana na toleranciji i zajedničkoj saradnji uz poštivanje identiteta", poručio je Šmit.

Sastanku nije prisustvovao srpski člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije najavio da neće doći jer Narodna supština Republike Srpske zaključila da Šmit nije imenovan u skladu sa zakonima i procedurama.