Šmit: Postajem jako ljut, sit sam svega

GORAŽDE - Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg RS ne priznaje, tokom današnje posjete Goraždu izjavio je da nikada nikome nije rekao da će on mijenjati Izborni zakon BiH, da postaje jako ljut i da je sit svega.

Ne precizirajući način, najavio je da će deblokirati trenutno stanje i da neće svi biti sretni.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, da li je spreman nametnuti određene izmjene Izbornog zakona BiH obzirom da politički dogovor izostaje kao i na određene kritike da svojim izjavama o nezastupljenosti Hrvata i potrebu da se to promijeni, u posljednje vrijeme udaljuje BiH od građanskog koncepta, Šmit je bio vidno ljut, pišu federalni mediji.

"Jasno ću reći da ja apsolutno nikad nikome u Sarajevu nisam rekao da ću ja mijenjati Izborni zakon, a 15 godina političari u ovoj zemlji nisu u stanju dogovoriti se o Izbornom Zakonu, pitajte njih zašto to nije promijenjeno? Postajem jako ljut, jer svi ovdje krive sve druge i uvijek je neko drugi kriv. Nije to put prema Evropskoj uniji", rekao je Šmit, prenosi Fena.

Dodao je da bh. političare treba pitati zašto to nisu riješili u Butmiru, Neumu ili u okviru Aprilskog paketa.

"Zaista sam sit svega toga i krajnje je vrijeme da sjednu i da počnu da rade, jer ljudi ovdje imaju pravo i zaslužuju da oni koje su izabrali kao svoje predstavnike, rade u njihovo ime. Federacija nema Vlade već četiri godine, ja to namjeravam deblokirati i neće svi biti sretni s tim", rekao je Šmit.

Istakao je da neće biti ni predsjednik Federacije sretan zbog toga.

"Ali ja, koliko god strpljiv čovjek bio, jednostavno ne mogu to više tolerisati. Ja ne znam šta je ovo - sve što želim je da deblokiram stanje, a svakako nema govora o tome da bih ukinuo Ostale i van pameti je pričati tako nešto o meni. Ono što ja postavljam kao pitanje - zašto u Domu naroda Federacije imate predstavljene ostale, a u Domu naroda države nemate. To ne mogu ja promijeniti jer je riječ o odredbi iz Dejtonskog sporazuma, to moraju oni koji sjede na tim funkcijama, iz SDA, HDZ-a, SNSD-a ali kažem opet da neću prihvatiti stalna krivljenja i zaista smatram ličnom uvredom kada mi se inputira da ja dovodim u pitanje teritorijalni integritet i Ostale u ovo zemlji", rekao je Šmit i dodao:

"Ljudi u ovoj državi i gradu su izgubili živote da bi je sačuvali i ja neću biti dio političkih igara. Vrijeme je da se odluči i da se stvari deblokiraju".