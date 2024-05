Šmit: Usvajanje rezolucije o Srebrenici nije čin usmjeren protiv Republike Srpske

Kristijan Šmit oglasio se povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN.

Kako stoji u saopštenju OHR-a, Šmit "pozdravlja rezoluciju koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda sa ciljem uvažavanja i obilježavanja genocida u Srebrenici".

Prema njegovim navodima, "odluka o donošenju rezolucije naglašava značaj priznavanja i odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja koji su se odigrali u julu 1995. godine u i oko Srebrenice".

"Rezoluciju treba posmatrati kao izraz međunarodne posvećenosti čuvanju dostojanstva preživjelih i sjećanja na one koji su ubijeni. Od najvećeg je značaja da društvo odbaci sve pokušaje minimiziranja ili umanjivanja težine genocida u Srebrenici. Rezolucija mora služiti kao pokretač ozdravljenja i razumijevanja, umjesto da se iskorištava za uske političke ciljeve. To nije čin usmjeren protiv srpskog naroda ili Republike Srpske. Svaki pokušaj da se ova rezolucija stavi u takav kontekst je pogrešan i zlonamjeran", naveo je on.

Poziva sve relevantne faktore u Bosni i Hercegovini da udruže snage u nastojanju da se izgradi povjerenje kao osnova za trajan mir, prosperitet i razvoj Bosne i Hercegovine kao dijela evropske porodice, stoji u saopštenju OHR-a.

