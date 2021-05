Šmit ekskluzivno za "Nezavisne": Najvažnije da BiH ispratimo u Evropu

BERLIN – Kristijan Šmit, novoizabrani visoki predstavnik, je u ekskluzivnoj izjavi za "Nezavisne" istakao da će osnova njegovog djelovanja u BiH biti da radi u saglasnosti s predstavnicima međunarodne zajednice, izabranim funkcionerima, građanima BiH i mladim ljudima.

"Najvažnije je da zemlju ispratimo na njenom izazovnom putu ka Evropi", naglasio je.

Dodao je da se raduje da ga je Upravni odbor na prijedlog Njemačke vlade izabrao i dodijelio mu zadatak da bude nasljednik Valentina Incka.

"Zahvalan sam Incku na njegovom izvanrednom angažovanju u obavljanju funkcije visokog predstavnika na korist ljudi u BiH. Uvjeren sam da će besprjekorno obavljati svoj svoj posao do 1. avgusta 2021. godine. A što se tiče mojih izjava, stvar je dobre prakse da do preuzimanja funkcije ostanem uzdržan u davanju političkih izjava o BiH", rekao je on za "Nezavisne".