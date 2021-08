Šmit građanima BiH: Upotrijebiću svu svoju snagu da ova zemlja ima dobru budućnost

Novoimenovani visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit uputio je videoporuku građanima Bosne i Hercegovine.

"Dame i gospodo, dragi građani Bosne i Hercegodine. Prije svega dolazim kao prijatelj otvorenog srca u Bosnu i Hercegovinu. Čast mi je i veliko zadovoljstvo služiti vašoj zemlji i njenim ljudima u narednim godinama. Preuzimam dužnost čvrsto odlučan da pomognem ljudima ovdje. Ljudima koji naporno rade svaki dan da bi prehranili svoje porodice, koji žele mirnu budućnost za svoju djecu. Koji žele izgraditi život sa drugima i za druge", rekao je Šmit.

On je rekao da će upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, veze i iskustvo da osigura da ova zemlja i njena djeca imaju imaju dobru budućnost.

"Ne želim obećati ništa nemoguće, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, veze i iskustvo da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune. Jer to ljudi ovdje zaslužuju: život u miru, sigurnosti, propraćen neophodnim ekonomskim napretkom", istakao je Šmit.

On smatra da se BiH mora vratiti na političku agendu međunarodne zajenice i EU.

"Jako ću se truditi da to postignem. Za to ću se boriti u Vašingtonu, Njujorku, Briselu, Moskvi, Parizu i Berlinu, ali u drugim prijestonicama, Cilj mora biti jačanje BiH kao pouzdanog člana zajednice država te podrška njenim naporima da postane dio evropskih integracija. Ali put do tog cilja definitivno nije jednosmjerna ulica!", rekao je novi visoki predstavnik i dodao:

"Svi koji se, na primjer, žele pridtužiti EU - najuspjšenijem penzionom i ekonomskom savezu na svijetu – moraju se pridržavati i garantirati njegova pravila. To se također odnosi i na neke druge međunarodne integracije", rekao je u obraćanju građanima BiH.

Kako kaže, ta njega je potpuno jasno: "Napredak i dalji razvoj društva mogući su samo kroz refleksivan pristup vlastitoj prošlosti".

"Podrazumijeva se da se ratni zločini ne smiju veličati niti poricati, bez obzira na to ko je u njih bio umiješan. Uvjeravam vas da ću raditi na mirnoj budućnsoti BiH – to podrazumijeva i razumijevanje među svim ljudima – kao i pouzdane pravne osnove za poštivanje ljudskih i međunarodnih prava. Jer raznolikost je osnova uspjeha u kompanijama, u organizacijama, u zajednicama i u državi", kazao je.

U različitosti leži snaga za sve, kaže dalje Šmit i dodaje da prevazileženje granica u svijesti ljudi znači uzdizanje iznad njih.

"Preuzeo sam ovu funkciju kako bih postigao najbolje za ovu zemlju i prosperitetnu budućnost njenih građana. Najljepša hvala", zaključio je Šmit.