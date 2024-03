Šmit nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH

SARAJEVO – Kristijan Šmit, kojeg RS ne priznaje za visokog predstavnika, nametnuo je izmjene Izbornog zakona BiH, saopštio je upravo na pres konferenciji koja je u toku.

Za sada nije jasno koje izmjene je donio Šmit, ali je sudeći prema onom što je rekao u uvodu obraćanja u pitanju dio o tehničkim izmjenama, odnosno o integritetu izbornog procesa.

On je rekao da su u Neumu dogovorene neke izmjene, ali primjedbe međunarodne zajednice su doprinijele tome da te izmjene nisu bile zadovoljavajuće.

Rekao je da je ovu odluku donio za građane BiH, i da se njima lično obraća, a ne političkim predstavnicima.

Naglasio je da bi svaki građanin trebao da bude u mogućnosti da ostvari svoje biračko pravo, bez diskriminacije i s mogućnošću da slobodno biraju koga žele. Rekao je da je njegova dužnost u skladu s Dejtonskim sporazumom, i da ima ovlaštenje da donese ove mjere koje je najavio.

"Birači ne mogu čekati deset, 15 godina da se vidi da li će doći do sporazuma između stranaka. Mi moramo ići dalje. Ja nemam namjeru da ovom pitanju posvećujem svaki dan, bio bih mnogo sretniji da su direktno odgovorne stranke došle do izmjena. Ljudi imaju pravo da znaju da je njihov glas prebrojan onako kako su ga dali", rekao je Šmit.

Dodao je da nijedna zemlja ne može biti članica EU ako ne prihvati pravne dokumente EU, te da odluku o tome donosi EU, a ne domaći političari.

Naglasio je da put ka EU ne znači da će se BiH moći "otarasiti" međunarodne zajednice i dodao da će njegova uloga postati stvar prošlosti, a njegov mandat ispunjen kada BiH bude u EU.

"Kako ovih dana govorimo o međunarodnim sudijama, treba pogledati evropske sporazume, naprimjer, član 260 Sporazuma o radu EU, gdje piše da ako vi na nacionalnom osnovu ne ispunite uslove koje postavlja Evropski sud u Luksemburgu, sud će djelovati i izdati naloge ukoliko postoje razlozi koji su vrlo striktni", rekao je Šmit.

Rekao je da, budući da je do izbora šest mjeseci moraju se provesti izmjene na vrijeme.

"Budući da lokalno rješenje nije izgledno, ja sam se pobrinuo za to. Moja namjera je bila da podržim lokalne organe vlasti ali oni to nisu uradili i moram u ovom trenutku reći da je bilo dosta dobre volje među političkim strankama i ne bih mogao reći da nisam imao određenu podršku njih", rekao je Šmit i dodao da mu je žao što on to mora uraditi, jer su, kako je naglasio, lokalna rješenja najbolja.

"U svjetlu evropskih integracija, činim BiH sposobnom da krene u evropske integracije kad je u pitanju izborni integritet, a da se izbori ne održavaju u interesu stranaka", rekao je on.

