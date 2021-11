Šmit neće govoriti u Savjetu bezbjednosti, EUFOR-u produžen mandat

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usaglasio je tekst rezolucije o Bosni i Hercegovini. Institucija visokog predstavnika neće biti pomenuta u konačnoj verziji kojom se produžava mandat EUFOR-a u BiH. Visoki predstavnik Kristijan Šmit neće govoriti na sjednici.

To je, ukratko, epilog višednevnih pregovora koje su članice Savjeta bezbjednosti vodile u Njujorku.

"Dnevni avaz" prenio je šta se navodi u rezoluciji:

"Savjet bezbjednosti, utvrdivši da situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, djelujući u skladu s Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija: ovlašćuje države članice koje djeluju kroz ili u saradnji s Evropskom unijom da u daljem razdoblju od dvanaest mjeseci, počevši od datuma usvajanja ove rezolucije, uspostave multinacionalne stabilizujuće snage (EUFOR Altea) kao pravnog nasljednika Sfora pod zajedničkom komandom i upravljanjem, koje će ispunjavati svoje misije u vezi sa sprovođenja Aneksa 1-A i Aneksa 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih aneksa (zajednički Mirovni sporazum, S/1995/999, Aneks ), u saradnji sa prisutnošću Glavnog štaba NATO-a, u skladu sa dogovorima između NATO-a i EU-a kako je saopšteno Savjetu bezbjednosti u njihovim pismima od 19. novembra 2004, u kojima se priznaje da će EUFOR Altea imati glavnu ulogu stabilizovanja mira u vojnim aspektima Mirovni sporazum, odlučuje obnoviti ovlašćenje iz stavke 11. svoje rezolucije 2183 (2014) za dalje razdoblje od dvanaest mjeseci počevši od datuma donošenja ove rezolucije."

Sjednica Savjeta bezbjednosti jutros je bila odložena, a kasno danas poslije podne saopšteno je da će biti održana sutra u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

