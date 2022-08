Šmit objasnio zašto je galamio

SARAJEVO - Zaista me iznerviralo, jer sam jako iznenađen da mnogi u politici prihvataju da u Federaciji BiH, na primjer, nije uspostavljena vlada četiri godine, a neki to tako lako prihvataju.

Ovako je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg RS ne priznaje, objasnio svoju jučerašnju burnu reakciju kada je pred novinarima u Goraždu galamio.

"To moram da kritikujem, juče sam to sasvim jasno dao do znanja", rekao je Šmit za njemački list Der Spiegel koji je izvijestio kako je bivši njemački ministar poljoprivrede, izazvao "pometnju izljevom bijesa na konferenciji za novinare".

Šmit je za pomenuti list poručio da je dobio ogromnu podršku građana zbog ljutite reakcije na pitanje novinarke juče u Goraždu.

Rekao je da je sretan zbog "velike podrške" koju je dobio od građana u BiH.

Šmit je istakao kako se nada da je "konačno probudio donosioce odluka u politici".

"Dio budućnosti zemlje u srcu Evrope biće izgubljen ovdje ako se stvari ovako nastave", naveo je Šmit.

Pogledajte jučerašnju reakciju Šmita u Goraždu: