Šmit pisao čelnicima Srpske: Deveti januar neustavan, to se mora poštovati

BANJALUKA - Kristijan Šmit, kojeg Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika u BiH, pisao je rukovodiocima Srpske, povodom najavljenog obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara, naglašavajući da je Ustavni sud BiH u nizu odluka utvrdio da je proglašenje devetog januara Danom Republike neustavno, te ističući da su ove odluke "konačne i obavezujuće i moraju se poštovati".

Šmit je danas dopis, koji je u posjedu "Nezavisnih novina", poslao predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijeru Radovanu Viškoviću i predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću, a dopis je dostavljen i predsjedavajućoj te članovima Predsjedsjedništva BiH Željki Cvijanović, Željku Komšiću i Denisu Bećiroviću.

"Svi javni organi i svi javni zvaničnici u Bosni i Hercegovini imaju obavezu pridržavati se ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Štavise, kako je istakao i Ustavni sud Bone i Hercegovine, obilježavanje Dana Republike Srpske devetoga januara 'ne simbolizuje kolektivno, zajedničko sjećanje, koje doprinosi jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednosti od posebnog značaja u multietničkom drušvu, zasnovanom na poštivanju različitosti kao osnovne vrijednosti modernog demokratskog društva'", naveo je Šmit.

Prema njegovim riječima, kao takvo, "to ne samo da ugrožava vladavinu prava, već i izgradnju povjerenja te nije u skladu s evropskim vrijednostima inkluzivnosti, tolerancije, pravde, solidarnosti i nediskriminacije".

"Oba entiteta i Distrikt Brčko su multietnički i stoga svi njihovi praznici treba da povezuju ljude, a ne da ih dijele. Dejtonski mirovni okvir zahtijeva međusobno poštovanje i razumijevanje. To je i duh Ustava Republike Srpske kao entiteta BiH. Vjerujem da bi odgovorni lideri iz cijelog političkog spektra i svih nivoa vlasti trebali zajedno raditi na tom cilju, kako bi u postojećem zakonskom okviru pronašli način da se obilježavanja organizuju bez diskriminacije i inkluzivno", naveo je Šmit.

Kako je dodao, "poštivanje ustavnog poretka zemlje i doprinos društvu zasnovanom na evropskim vrijednostima su kamen temeljac održivog mira, stabilnosti i napretka u Bosni i Hercegovini i njenih težnji ka Evropskoj uniji kao zajedničkom interesu svih građana".

Stevandić je potvrdio da je od Šmita dobio dopis, ali mu neće odgovarati.

"Pa dobili smo, mi ne odgovaramo na to uopšte. Ja sam jednom rekao, kada Šmit izvadi potvrdu Savjeta bezbjednosti, mi ćemo ga tretirati. Bez te potrebe, to je nemoguće. A koliko sam vidio, možda će mu tu potvrdu zatražiti i u FBiH. Ni tamo on više nije omiljena ličnost, kao što je bio kada je došao. Sada kada nije ispunio sve želje protiv Srpske, on postaje neomiljen i u FBiH. Nemate potvrdu da ste legalno izabrani. Kada budete imali, pričaćemo i odgovorićemo na pismo. Imam ja mnogo pošte na koju ne odgovaram", rekao je Stevandić za "Nezavisne novine".