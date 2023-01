Šmit pred britanskim parlamentarcima: Ponekad bih volio biti kao Ešdaun

LONDON - Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, kojeg RS ne priznaje, u obraćanju pred britanskim Odborom za spoljne poslove, osvrnuo se i na donošenje bonskih ovlaštenja direktno protiv političkih pojedinaca u BiH i rekao da bi ponekad volio biti kao Pedi Ešdaun.

"On je to uradio u drugačijem okruženju. To je uključivalo jako prisustvo SFOR-a, međunarodnih policijskih struktura. Ne bih isključio, ali još to nisam uradio. Moramo razmisliti o finansijskim odnosno ekonomskim uslovima sankcija. RS nije najbogatiji dio države i treba novac", rekao je Šmit.

Potom se osvrnuo i na održavanje parade 9. januara u RS.

"Devetog januara su imali tzv. paradu. Sljedeće godine se ona neće održavati u ovom formatu. SNSD kojim predsjedava Milorad Dodik pokazuju mnogo veza sa Rusijom, uključujući i njega samog. Moja zabrinutost jeste da postoji određeni ruski uticaj. Vidjeli smo da Vagner ima regrutni centar u Beogradu. Bio sam jasan da ako Vagner pokuša da odvede mlade ljude iz BiH u rat, to je na međunarodnoj zajednici da zaustavi", ističe Šmit.

On je kratko upoznao članove Odbora za spoljne poslove sa političkim dešavanjima u protekloj godini i zahvalio se na prošlogodišnjoj posjeti Odbora.

"Kandidatski status BiH u EU je politička odluka, pregovori nisu započeti i ima dosta legislativnih promjena, ali vjerujemo da će donijeti pozitivne promjene, ljudi se boje rata nakon ukrajinske invazije i smatraju da je ovo garancija za bezbjednost, rekao je Šmit.

Spomenuo je izbore u BiH, kazavši da su održani "relativno sigurno i pravedno i da je došlo do saglasnosti oko koalicione platforme".

Napomenuo je da je došlo do napretka, "s obzirom da je RS prošle godine blokirala političke procese".

"Nije moje da formiram vlast. Imamo situaciju da 'osmorka' ima većinu u Predstavničkom domu, a da u Domu naroda FBiH. SDA upravlja Klubom Bošnjaka sa određenim koalicionim partnerima", istakao je Šmit.