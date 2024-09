Šmit prošetao Banjalukom, Dodik tražio da ga izbace

DOBOJ, BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je da je upoznat da je Kristijan Šmit u Banjaluci i da je prošetao najvećim gradom u Republici Srpskoj.

"Mislim da ga sada juri policija da ga izbaci, ako nije već deportovan", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje o Šmitovom dolasku u Banjaluku.

"Znate kakve su to uhlebe koje se uvlače da ih niko ne vidi i onda kad mi kažemo postavićemo punkt da ih hapsimo, kažu, a, ne možete to samo njemu. On je to uradio jer je znao da smo mi sada u Doboju. Što nije došao u Doboj pa se prošetao ovamo. Šeta kad nas nema", kazao je Dodik.

A, onda, je dodao da on nema nikakav problem što Šmit šeta Banjalukom.

High Representative Christian Schmidt today met with RS Vice President Ćamil Duraković @Camil_Durakovic in Banja Luka. They exchanged views on the current political developments in #BiH, with a particular focus on the position of returnee communities in the RS. The High… pic.twitter.com/8BOzv0jLtA — OHR BiH (@OHR_BiH) September 4, 2024

"Neka šeta. Banjaluka je slobodan grad. Ali ono što je tačno, on nije ušao ni u jednu instituciju. On je tamo, vidim da je tamo uhvatio onoga bošnjačkog potpredsjednika, dobro oni imaju pravo na kontakt, ne kažem da nemaju, ali ću ja razmisliti o tome da li je to udarac na Republiku Srpsku od strane bošnjačkog potpredsjednika ili nije. U mojim rukama stoji mnogo štošta i na njegov rad. Ako radiš protiv Republike Srpske, e majstore izvini. Ja ne branim, ako je otišao u kafanu, ja ne branim to je u redu, ali u institucijama postoji jasan zaključak da je on lažan i da ne može u funkciji u kojoj se on predstavlja lažno biti primljen", poručio je Dodik.

Kazao je da je o dolasku Šmita obaviješten uoči početka sjednice Glavnog odbora SNSD-a u Doboju.

"Kada su me obavijestili, ja sam rekao tražite ga i izbacite ga", kazao je Dodik.

Nakon novinarskog upada da je Šmit možda došao kao turista, predsjednik SNSD-a je dodao:

"Ne znam, možda je pobjegao kao što je imao običaj da bježi. To je kukavica".

