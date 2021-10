Šmit se obraća u parlamentu BiH, srpski poslanici ne dolaze

SARAJEVO - Poslanici iz Republike Srpske neće prisustvovati današnjoj sjednici Predstavničkog doma BiH, na kojoj je jedina tačka obraćanje Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH.

Kažu da je odluka proširenog Kolegija ovog doma ponižavajuća te da nisu imali ovlasti da istu donesu na takav način.

Sjednica Predstavničkog doma BiH na kojoj je jedina tačka dnevnog reda obraćanje visokog predstavnika zakazana je za danas u 12 dati.

Snježana Novaković Bursać, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkog domu BiH, za "Nezavisne novine" kaže da je upravo dobila poziv za ovu sjednicu i da je jedina tačka dnevnog reda obraćanje visokog predstavnika te da ona nikad nije čula za ovakav dnevni red.

"Ne može tačka dnevnog reda glasiti obraćanje i mislim da je, nažalost, gospodin Zvizdić krenuo putem stvarnog omalovažavanja Predstavničkog doma, počevši u utorak sa odlukom proširenog Kolegijuma, za koju prošireni Kolegijum uopšte nema nadležnost. Prošireni Kolegijum je uzurpirao pravo, koje nema po Poslovniku, da odobri obraćanje. Dozvoljeno je obraćanje gospodinu Šmitu u svojstvu visokog predstavnika, a svi znamo da on to nije, jer nema adekvatnu rezoluciju Savjeta bezbjednosti koja to potvrđuje. To je još jedna devalvacija, kako Predstavničkog doma, tako cijele Parlamentarne skupštine BiH. Dakle, ovo je vrhunac. Zna se kako se gosti obraćaju, uobičajena je to praksa, ali to nikada nije nigdje viđeno kao tačka dnevnog reda", kazala je Novaković Bursaćeva.

Dodaje da je poziv upravo dobila te da će se SNSD ponašati tako da u BiH trenutno nema visokog predstavnika.

Nenad Nešić (DNS), poslanik u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne novine" kaže da još nije dobio zvaničan poziv za sjednicu te da smatra da je to veoma neodgovorno i ako taj poziv danas stigne, jer je to kasno, a većina poslanika ima ranije preuzete obaveze.

"Imam stranačko potpisivanje koalicionog sporazuma u Prijedoru, u četvrtak u 12 časova, tako da neću moći, a smatram da gospodin Zvizdić i Kolegijum, kao što brukaju sve ostale institucije, tako brukaju i instituciju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, tako da neću prisustvovati toj sjednici i ne zato što imam nešto protiv gospodina Šmita, nego smatram da treba da postoje neki red i pravila, a ne da mi iz medija saznajemo za sjednicu", rekao je Nešić.

Mira Pekić (PDP), poslanica u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne novine" ističe da je zakazana sjednica, a tri kluba (SDS, PDP, DNS) ne učestvuju u radu Predstavničkog doma BiH.

"Ne dolazimo na sjednice, nismo bili ni u utorak. To je stav koji imamo od početka i toga ćemo se držati i u ovom slučaju", kazala je Pekićeva te dodala da ne zna šta je namjera gospodina Šmita i da misli da je preuranjeno njegovo obraćanje te da je trebalo sačekati jedan period dok se neke stvari ne riješe.

I Mirko Šarović, šef Kluba SDS-PDP-DNS, u utorak je rekao da ne zna za sjednicu i za obraćanje, da ga niko nije obavijestio o tome.

"Naš stav o tom pitanju nije se promijenio. Mislim da Šmit ima problem i prilikom obraćanja Savjetu bezbjednosti zbog saglasnosti koju nije dobio u Savjetu bezbjednosti i tamo se iznalaze načini kako da se obrati", rekao je Šarović.