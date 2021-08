Šmit se sastao s Benjaminom Karić i Erikom Nelsonom

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit danas je preuzeo mandat i već je počeo sa aktivnostima.

On danas održava niz sastanaka u Sarajevu, na kojima se dodatno upoznaje da situacijom u BiH.

Zanimljivo je da je domaća prva institucija koju je posjetio Grad Sarajevo, gdje je razgovarao sa gradonačelnicom Banjaminom Karić.

"Posebno zadovoljstvo je u Vijećnici ugostiti Christiana Schmidta, novoimenovanog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Uz iskrenu dobrodošlicu, poželjela sam mu uspješnu misiju u našoj zemlji, te izrazila zadovoljstvo što je Grad Sarajevo prva institucija koju je posjetio po dolasku u Bosnu i Hercegovinu i njen glavni grad Sarajevo", napisala je Karić u objavi na društvenim mrežama.

Prije toga Nijemac je razgovarao sa ambasadorom SAD u BiH Erikom Nelsonom.

"Čast mi je danas pozdraviti novog visokog predstavnika Christiana Schmidta u BiH. Nadamo se djelotvornom partnerstvu SAD i OHR-a radi odgovornog napretka u BiH", naveli su iz Ambasade SAD-a nakon susreta Nelsona i Šmita.

