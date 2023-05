Šmit tvrdi da je izjava lidera RS akcioni plan za secesiju, Rusija tražila da se on udalji

NJUJORK - Izjava koju su vladajuće partije u Republici Srpskoj potpisale je akcioni plan za secesiju od BiH, rekao je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, kojeg RS ne priznaje, na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenoj stanju u BiH.

Šmit je rekao da je secesionistička retorika liderstva u RS dramatično porasla u narednom periodu, i dodao da to predstavlja jedan od ključnih izazova za BiH.

"Milorad Dodik, predsjednik RS, otvoreno poziva na nezavisnost RS, a čak je i javno govorio o priključivanju RS Srbiji", rekao je Šmit i dodao da je dobio uvjeravanja iz Srbije i Hrvatske da podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

Pozdravio je uklanjanje naziva ulica u Mostaru po ustaškim zvaničnicima iz Drugog svjetskog rata i pohvalio brzo formiranje vlasti na nivou BiH i RS nakon proteklih izbora, ali je dodao da je morao intervenisati kako bi vlada FBiH bila izabrana u skladu s voljom građana tog entiteta.

Naglasio je da je prekidanje slavljenja ratnih zločinaca i negiranje genocida važno za formiranje moderne nacije u BiH.

Pohvalio je doprinos rejsa Kavazovića, vođe Islamske zajednice u BiH, religijskom dijalogu, što se može protumačiti kao pokušaj da smanji negativan uticaj koji je njegov pisani izvještaj izazvao zbog rejsovog referisanja na rat.

"On je lično doživio poniženja tokom rata i sada je jako uključen u međureligijski dijalog i pomirenje. To jako cijenim", rekao je Šmit.

Vasili Nebenzja, ambasador Rusije, je na početku sjednice tražio da se Šmit udalji sa sjednice, jer, kako je rekao, on nema legitimitet Savjeta bezbjednosti da bude visoki predstavnik.

Nakon što je to odbijeno, on je rekao da Rusija prihvata da se on obrati na sjednici u svojstvu običnog građanina.