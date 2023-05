Šmit tvrdi da je izjava lidera RS akcioni plan za secesiju, Rusija tražila da se on udalji

NJUJORK - Izjava koju su vladajuće partije u Republici Srpskoj potpisale je akcioni plan za secesiju od BiH, rekao je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, kojeg RS ne priznaje, na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenoj stanju u BiH.

Šmit je rekao da je secesionistička retorika liderstva u RS dramatično porasla u narednom periodu, i dodao da to predstavlja jedan od ključnih izazova za BiH.

"Milorad Dodik, predsjednik RS, otvoreno poziva na nezavisnost RS, a čak je i javno govorio o priključivanju RS Srbiji", rekao je Šmit i dodao da je dobio uvjeravanja iz Srbije i Hrvatske da podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

Pozdravio je uklanjanje naziva ulica u Mostaru po ustaškim zvaničnicima iz Drugog svjetskog rata i pohvalio brzo formiranje vlasti na nivou BiH i RS nakon proteklih izbora, ali je dodao da je morao intervenisati kako bi vlada FBiH bila izabrana u skladu s voljom građana tog entiteta.

Naglasio je da je prekidanje slavljenja ratnih zločinaca i negiranje genocida važno za formiranje moderne nacije u BiH.

Pohvalio je doprinos rejsa Kavazovića, vođe Islamske zajednice u BiH, religijskom dijalogu, što se može protumačiti kao pokušaj da smanji negativan uticaj koji je njegov pisani izvještaj izazvao zbog rejsovog referisanja na rat.

"On je lično doživio poniženja tokom rata i sada je jako uključen u međureligijski dijalog i pomirenje. To jako cijenim", rekao je Šmit.

Vasili Nebenzja, ambasador Rusije, je na početku sjednice tražio da se Šmit udalji sa sjednice, jer, kako je rekao, on nema legitimitet Savjeta bezbjednosti da bude visoki predstavnik.

Nakon što je to odbijeno, on je rekao da Rusija prihvata da se on obrati na sjednici u svojstvu običnog građanina.

Britanski predstavnik je rekao da Šmit igra važnu ulogu u doprinosu stabilnoj i sigurnoj BiH.

Pozdravio je formiranje federalne vlade uz žaljenje da je Šmit morao da interveniše.

Istakao je da je UK zabrinuta zbog opasne retorike koju ispoljavaju vlasti RS.

"Vlasti u RS nastavljaju da potkopavaju državne institucije BiH u pokušaju da naštete integritetu države. Nedavni autoritarni legislativni potezi prijete miru i stabilnosti u BiH i cijelom regionu", rekao je on.

Naglasio je da UK pruža punu podršku implementaciji Dejtonskog sporazuma i visokom predstavniku, ističući da ostaje privržena Dejtonskom sporazumu.

Kineski predstavnik je rekao da Kina poštuje suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet BiH i da poštuje izbor ljudi u BiH da izaberu svoju budućnost, kao i konstruktivnu ulogu susjednih zemalja. Rekao je da Kina smatra da postoji etablirana praksa kako se imenuje visoki predstavnik, naglasivši da je upotreba bonskih ovlaštenja izazvala veliku kontraverze u zemlji. Pozvao je na pošten i balansiran pristup međunarodne zajednice prema BiH u skladu s potrebama ljudi u zemlji.

"Nametanje jednostranih sankcija koje nisu odobrene od strane Savjeta bezbjednosti nisu utemeljene na međunarodnom pravu. To može samo intenzivirati sanbkcije i zato pozivamo da se prestane s tim i s miješanjem u unutrašnje stvari u zemlji", rekao je on.

Nebenzja je optužio Zapad za izazivanje krize u zemlji, posebno kroz djelovanje OHR-a i zapadnih ambasadora. Rekao je da oni otvoreno izazazivaju produbljavanje podjela među narodima i strankama, i zloupotrebljavaju ulogu koju su dobili Dejtonskim sporazumom. Takođe je naglasio da Šmitov izvještaj ne smatraju legalnim dokumentom.

"Posebno smo zabrinuti djelovanjem samoproglašenog visokog predstavnika. Savjet za provođenje mira se ranije usaglasio da se to transferiše narodu BiH. Sve je to uklonjeno i zaboravljeno", rekao je on. Dodao je da je BiH suverena i nezavisna zemlja u kojoj se Šmit ponaša kao kolonijalni gospodar. Rekao je da je odluka Rusije da napusti PIC opravdana, a da OHR treba zatvoriti.

Ustvrdio je da se sva krivnja pokušava svaliti na Srbe u BiH, a EUFOR-u je poručio da se bave samo bezbjednosnim problemima.

Pozvao je Savjet bezbjednosti da prouče izvještaj koji je poslala Vlada RS, za koji tvrdi da sadrži činjenice o situaciji.