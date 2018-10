Smjena Maleševića uzdrmaće i koaliciju?

BANJALUKA - Moguća smjena Daneta Maleševića, ministra prosvjete i kulture RS, o kojoj bi trebalo biti riječi danas na vanrednoj sjednici Vlade RS, pokazaće u praksi ne samo odnos snaga između dva koaliciona partnera u budućem mandatnom periodu, nego i odnose u samom DNS-u i vladajućoj koaliciji.

Neki mediji čak javljaju da bi danas moglo biti govora o još nekim smjenama ministara. Naime, na danas zakazanoj sjednici premijerka RS Željka Cvijanović će obavijestiti ministre o reorganizaciji.

Podsjećanja radi, prije otprilike godinu dana Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, izrazio je nezadovoljstvo radom Neđe Trninića, ministra saobraćaja i veza RS, takođe kadra DNS-a, ali je tada DNS uspio spriječiti smjenu.

Dok je Marko Pavić, predsjednik DNS-a, pred izbore rekao da bi naredni premijer RS trebalo da bude iz te stranke i priznati ekonomista, aludirajući na Milana Radovića, poznatog bankara, Dodik je jasno rekao da, ako premijer uopšte bude iz DNS-a, to može biti samo Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Što se tiče, pak, mogućih podjela u DNS-u, barem prema stavovima Čubrilovića i Marka Pavića, predsjednika DNS-a, oni ostaju jedinstveni po ovom pitanju jer se Čubrilović suprotstavio namjeri da Malešević bude smijenjen.

U SNSD-u kažu da se oni i dalje oslanjaju na koaliciju SNSD - DNS - SP da vodi novi saziv Vlade.

Radovan Kovačević, portparol SNSD-a, juče nam je rekao da su o Maleševiću sve rekli i Dodik i Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, ali da to ne znači razbijanje koalicije.

"Mi u SNSD-u vjerujemo da će naša koalicija sa DNS-om i SP-om da se održi i u narednom periodu. Spremni smo da sarađujemo sa svima koji žele dobro RS, a vjerujemo da DNS i SP spadaju u te", rekao je Kovačević za "Nezavisne".

Iako se iz ovoga može zaključiti da SNSD želi nastavak koalicije, "saradnja sa svima koji žele dobro RS" može uključiti ne samo pojedine poslanike iz SDS-a, koji bi mogli napustiti matičnu stranku, već i Ujedinjenu Srpsku Nenada Stevandića, takođe nekadašnjeg SDS-ovog člana, koji je već odavno izrazio želju da koalira s Dodikom.

Pavić nam je juče u kratkom telefonskom razgovoru rekao da sada ne može da komentariše odnose sa SNSD-om jer, kako ističe, još se ne zna šta će odlučiti Vlada.

"O tom - potom. Ko zna šta će biti, to sad može reći samo baba vračara", rekao je Pavić.

Na pitanje da je to ipak problem između stranaka SNSD i DNS, on je rekao da jeste stranačko pitanje, ali da niko ne zna da li će stvarno doći do bilo kakvih smjena.

Treba podsjetiti, takođe, da prema Zakonu o Vladi RS, predsjednik Vlade ima pravo promijeniti do tri ministra bez traženja saglasnosti Narodne skupštine RS.

Ministar Malešević juče nije odgovarao na naše pozive, a ranije je rekao da nema komentar na najave o njegovoj smjeni.

Čubrilović nam je juče poručio da je sve na tu temu već rekao i da njegovi stavovi ostaju isti.

Podsjećanja radi, nakon što je Cvijanovićeva tražila mišljenje Čubrilovića o Maleševićevoj smjeni, dobila je negativan odgovor.

Premijerka RS je nakon toga rekla da razumije da je on, kao član DNS-a, protiv smjene svog stranačkog kolege.

Ukoliko do Maleševićeve smjene stvarno dođe, biće to četvrti visoki funkcioner DNS-a koji je morao da odstupi nakon što je Dodik na pres-konferenciji pozvao Pavića da se riješi "mangupa" u svojim redovima, koje je optužio da su radili za protivničku stranu i protiv interesa koalicije SNSD - DNS - SP.

Nakon što bude poznato do kakvih smjena je došlo, znaće se više i o tome kakva je sudbina koalicije SNSD - DNS - SP, kao i o tome ko bi mogao činiti buduću vladu.