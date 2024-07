Smjene ministara u startu osuđene na propast

SARAJEVO - Nekoliko godina unazad pokretano je pitanje smjene nekoliko ministara u Savjetu ministara BiH, ali su svi oni uspjeli sačuvati svoje fotelje, jer su ovakve inicijative, doslovno, već u startu osuđene na propast.

Posljednji se na tapetu našao ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić, ali u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 20. juna nije bilo entitetske većine za izglasavanje inicijative SDA, pokrenute zbog Nešićevih izjava na jednoj televiziji u Srbiji, kojim je, kako se navodi, grubo uvrijedio žrtve u Srebrenici.

Od ukupno 34 poslanika, za inicijativu je glasao 21 poslanik, 11 poslanika je bilo protiv, a dva su bila suzdržana.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH se i na sjednici održanoj prije nekoliko dana, u drugom krugu, izjašnjavao o Inicijativi za rekonstrukciju Savjeta ministara BiH, odnosno smjenu Nešića, ali se ponovo dogodilo ono što se moglo i naslutiti - Nešić ostaje na čelu svog resora.

Uspjelo je to zimus i Staši Košarcu, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Inicijativa 11 poslanika za smjenu Košarca 21. decembra 2023. nije dobila podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Protiv smjene bila su 22 poslanika, i to iz vladajućih stranaka HDZ-a, SNSD-a i "trojke", za je bilo 17 poslanika, i jedan je bio suzdržan.

Smjenu Košarca zatražili su, podsjetimo, mahom opozicioni poslanici, koji su u obrazloženju naveli da smatraju da on, zbog povezivanja s porodičnim nasiljem, nije moralno prihvatljiv da bude na čelu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i obavlja funkciju zamjenika predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

Fotelju je krajem prošle godine uspio spasiti i ministar odbrane BiH Zukan Helez, pošto su Klub poslanika SNSD-a i Srpski klub u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odustali od inicijative za njegovu smjenu.

Smjena Heleza, podsjetimo, zatražena je zbog, između ostalog, njegove izjave o "planu B", što je bila asocijacija za oružani sukob. Takođe sporna je bila i izjava da se na teritoriji Republike Srpske "nalaze paravojne formacije koje se obučavaju, te da u njima učestvuju ljudi iz Rusije".

Analitičari smatraju da ministri uspijevaju "preživjeti smjene" sve dok imaju podršku partijskih šefova.

Novinar Uroš Vukić kaže da je smjena ministara u Savjetu ministara BiH nemoguća misija zato što "vrana vrani oči ne vadi".

"Svi ministri imaju podršku svojih partija, a bez tih partija često nema većine i to je razlog zašto se ministri ne diraju i ne smjenjuju iako su to zaslužili. Većina na nivou BiH uvijek se teško sklopi, a i kad dođe do toga, ministri zastupaju interese svojih partija i nemaju zajednički cilj, tako da, dok god je ministar dobar partiji koja je u vlasti, tu će i ostati bez obzira na to što u ukupnim odnosima pravi štetu", ističe Vukić. U Savjetu ministara BiH odnosi su takvi da, kako kaže Vukić, "što se više ministar svađa, pljuje svoga kolegu ministra, on je bolji, i tako je na sve tri strane".

"Takvi su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci, i u takvim okolnostima pričati o smjenama je iluzorno, a razlog tome je i činjenica da Savjetom ministara predsjedava onaj koji se često ništa ne pita niti može uticati na kadrove. U takvim okolnostima, dok god ministar ima podršku partije ili šefa neke velike partije, do tada je siguran bez obzira na štetu koju pravi", ističe Vukić.

Politička analitičarka Tanja Topić navodi da postoji "neka tajna veza", odnosno nešto što je nevidljivo golim okom, a što povezuje sadašnje političke partnere koji participiraju u vlasti na nivou BiH.

"Mi smo vidjeli bezbroj zahtjeva za smjenu, bezbroj udaraca ispod pojasa, javnih ucjenjivanja da se smijeni ovaj ili onaj, a na kraju zapravo vidimo da je to bacanje dimnih bombi među građane", ističe Topićeva.

Odnosno, kako je navela, postoji "vezivno tkivo" koje ne možemo vidjeti, odnosno neka vrsta interesa koja ih održava na okupu.

"To su ti dogovori koji se postižu, odnosno ta nevidljiva ruka koja vlada uprkos svim animozitetima i neprijateljstvima koji postoje među koalicionim partnerima", rekla je Topićeva za "Nezavisne novine".

