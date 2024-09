Šobot: Banjaluka će biti grad ponosnih, a ne prevarenih ljudi

Svjestan sam da Banjaluka ne može ispuniti očekivanja svih građana, ali kao budući gradonačelnik neću prevariti nijednog čovjeka.

“Banjaluku ću voditi odgovorno, iskreno, stručno, sa ljudima koji znaju i hoće. Kakav sam kao ljekar, takav ću biti i kao gradonačelnik”, rekao je kandidat za gradonačelnika, doktor Nikola Šobot, u razgovoru sa građanima Starčevice.

“Banjaluka je vječni ideal kojem se služi, a ne dječija igračka dobijena na poklon, da se njome upravlja neozbiljno i neodgovorno. Njena budućnost zavisi od vizije, mudrosti i posvećenosti, a ne od hirova i kratkotrajnih igrarija. Starčevica je najmnogoljudniji dio Banjaluke i zaslužuje najveću paznju., rekao je Šobot.

“Most u Docu pojeli su Tvrtko i Kulin ban, ili je potopljen u jezeru kod Delte. Obećavam vam da će to biti prvi projekat koji ćemo realizovati. Narednih dana dolazi grupa profesora sa Saobraćajnog fakulteta iz Beograda da sa grupom naših stručnjaka ponude rješenja za saobraćajne gužve. Put do posla ne može da bude kao da ste krenuli na more”, naveo je on.

Istakao je da je Starčevica naselje koje se najintenzivnije naseljava pretežno mladim bračnim parovima sa djecom.

“Uradili smo projekat za novu osnovnu školu koja će biti na lokaciji gdje je i bila planirana. Već sada mogu da vas pozovem na polaganje kamena temeljca u narednoj godini. Pa da roditelji sa mirom mogu djecu ostaviti u produženom boravku u sklopu škole. Vama koji imate mlađu djecu obećavam da ćemo izgraditi vrtić, najduže za godinu dana od dana preuzimanja grada. Nije vrtić svemirski brod pa da se gradi godinama. Takođe, nedopustivo je da prigradsko, a kamoli gradsko naselje, još uvijek ima neasfaltiranih ulica, ulica bez rasvjete i domaćinstava koja kubure sa vodom. Već sam rekao i ponavljam stalno, ovo su posljednji izbori u kojima pričamo o asfaltu i vodi”, poručio je Šobot.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.