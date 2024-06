Šobot: Klinika za kardiohirurgiju UKC Srpske jedna od modernijih

U Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srpske u Banjaluci tokom dvije godine postojanja izvedeno je više stotina kardiohirurških zahvata. Stručni medicinski kadar i savremena opremljenost svrstava je u red najmodernijih zdravstenih ustanova.

Klinika za kardiohirurgiju UKC-a pacijentima pruža najkvalitetnije zdravstne usluge - dijagnostičku i terapijsku, nehiruršku i hiruršku.

Odjeljenje čine četiri operacione sale, potrebne prateće ambulante, te prostor za pripremu i oporavak pacijenata.

Operacione sale su opremljene prema svjetskim standardima.

“Pružamo sve one usluge koje Univerzitetski klinički centar treba da ima, a Klinika za kardiohirurgiju je definitivno nešto što nam je nedostajalo. U ove dvije godine imali smo 550 operativnih zahvata. Benefiti toga su ogromni – jedan život da smo spasili, bilo bi vrijedno svega ovoga. Imamo vrhunske stručnjake koji nam dolaze, ne bježimo ni od jednog tipa operacija, sve radimo i stalno učimo”, rekao je za RTRS, načelnik ove Klinike, Nikola Šobot.

Zahvaljujući klinici za kardiohirurgiju UKC-a, pacijenti sa kardio-vaskularnim oboljenjima umjesto odlaska u inostranstvo i najzahtjevnije zahvate danas mogu da obave upravo u ovoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi Srpske.

“Imamo četiri specijalizanta koji su na edukacijama u zdravstvenim ustanovama na Dedinji i u Sremskoj Kamenici. Moram te ljude pohvaliti, to je šest godina odlaska od svoje kuće, to su ogromna odricanja. Dobili smo našeg prvog kardiohirurga, dr Kalinića, sad imamo četiri anestesteziologa koja završavaju supspecijalizaciju iz kardioanestezije. Srednji kadar nam je fantastičan. To je jedan timski rad, i samo kao tim može da funkcioniše, svaka karika je bitna”, dodao je Šobot.

Kako bi pacijentima pružili kvalitetno liječenje potrebna je stalna edukacija.

Eminentni stručnjaci iz regiona dolaze u UKC kako bi izvodili kardiohirurške procedure, a istovremeno naši ljekari odlaze na specijalizacije u inostranstvo kako bi nakon edukacije počeli samostalno da obavljaju najsloženije kardiohirurške zahvate.

