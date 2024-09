Šobot: Probleme Banjalučana ćemo zajedno rješavati

Krajnje je vrijeme da jedna prestonica, a Banjaluka to jeste, prestane pričati o problemima vodosnabdevanja i putevima.

Kao budući gradonačelnik, postaraću se da se do maja naredne godine otklone svi problemi u Vodovodu i da se nikada više ne ponovi situacija od ovog ljeta, a u naredne četiri godine pricu asfalta skinućemo s dnevnog reda”, naglasio je kandidat za gradonačelnika Banjaluke, dr Nikola Šobot, na tribini u Barlovcima.

„Stanovnici Barlovaca zaslužuju bolje. Mnogi ljudi u ovom kraju moraju razmišljati o nabavci helikoptera da bi došli do svojih kuća, jer makadamski putevi koji vode do njihovih domaćinstava nisu nasipani već četiri godine. U ovom trenutku, ni traktorom ne mogu stići do svojih kuća jer su kiše prokopale ogromne kratere po sredini puta“, rekao je Šobot.

Takođe je naglasio da su stanovnici gornjih Barlovaca ovog ljeta namjerno ostavljani bez vode, dok su se gradske vlasti pojavljivale kao "spasioci" sa cisternama.

„Prvo su pravili vještački problem, da bi se zatim pojavili kao dušebrižnici koji tobože rješavaju taj problem,“ dodao je Šobot.

„Barlovci su kažnjavani jer ne glasaju za aktuelnog gradonačelnika i njegovu stranku. Obećavam vam da će se sa tim prekinuti jer ja ne umijem drugačije. Obavezan doktorskom zakletvom, obećavam da će za mene postojati samo problemi Banjalučana koje ćemo zajedno rješavati. Banjalučani su zaslužili stručnost, odgovornost, ozbiljnost i posvećenost, i bilo je dosta manipulacija, nestručnosti i avanturizma zbog kojih su česme suve,“ rekao je Šobot.

Posebno je istakao primjer povratnika iz inostranstva, koji je napustio Australiju kako bi se vratio u Barlovce i bavio uzgojem kokoški.

„On je još jedan primjer mještanina kojem je ljetos namjerno zavrtana voda, dok se njegov makadamski put nalazi u katastrofalnom stanju. I on, nažalost, mora razmišljati o iznajmljivanju helikoptera kako bi mogao normalno doći do svoje kuće i farme,“ dodao je Šobot.

Na kraju, Nikola Šobot je ponovio svoju posvećenost da se problemi Barlovaca i svih drugih dijelova Banjaluke riješe na odgovoran i sistematski način, jer Banjaluka je razvijena onoliko koliko je razvijen svaki njen dio.

