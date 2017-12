Softić: Izetbegovićev potez u Beogradu potpuno opravdan

SARJEVO – Safet Softić, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je na upit novinara komentarisao istup lidera ove partije i člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića u Beogradu tokom zvanične posjete članova Predsjedništva BiH Srbiji kazavši da je Izetbegović to potpuno opravdano uradio.

„Izetbegović je jučer učinio nešto što je imalo za cilj zaštitu suvereniteta ove zemlje i mislim da je potpuno opravdano to uradio. S mjerom je iskazao svoj stav u vezi s tim pitanjem posebno ako se u obzir uzme činjenica da je on s Čovićem (Dragan Čović, predsjedavajući Predsjendištva BiH) prije pres-konferencije razgovarao o tom pitanju i zamolio ga da ne iznosi takav stav u ime tri člana Predsjedništva. Ukoliko je to tako, i ako je, i pored toga Čović iznio takav stav u ime Predsjedništva, bilo je potrebno i normalno da Izetbegović reagira na način kako je to uradio. Vrlo odmjereno i čini mi se poprilično državnički“, kazao je Softić.

Komentarišući jučerašnji istupbošnjačkog člana Predsjendištva u BiH Bakira Izetbegovića, Sredoje Nović (SNSD), šef Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda BiH je rekao da je krajnje štetno za BiH što članovi Predsjedništva prije odlaska u Beograd nisu uradili ono što je bila njihova nadležnost.

„Ako već nisu imali uređenu platformu za razgovore, ne znam što su tamo i išli. Ako nisu već razgovarali kojom trasom će se graditi autoput i ako nisu razgovarali o granici i drugim pitanjima ne znam samo što prave troškove i što idu i blamiraju se u trećoj zemlji“, kazao je on i dodao da je prosto nevjerovatno da šef države odlazi u Beograd i svađa se međusobno.

Prema njegovim riječima, pokazalao se po kao zna koji put, nažalost, da u ovoj BiH vlast ne funkcioniše.

Mario Karamatić (HSS), delegat u Klubu Hrvata ističe da je ovaj slučaj bio svojevrstan diplomatski skandal, kao i nepoštivanje zemlje domaćina.

„Ovaj potez Izetbegovića možda mu je popravio rejting unutar bošnjačkog biračkog tijela, ali je BiH još jednom pokazao kao izrazito neozbiljnu zemlju“, zaključio je Karamatić.