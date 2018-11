Softić i Đerić pružili podršku Čubriloviću

PELAGIĆEVO - Član Glavnog odbora DNS-a iz Pelagićeva Slobodan Softić poručio je danas da Nedeljko Čubrilović ima njegovu bezrezervnu podršku i izrazio uvjerenje da će Čubrilović na narednoj sjednici Glavnog odbora dobiti podršku većine odbora stranke, koju je gradio od njenog osnivanja.

"Kao jedan od osnivača stranke, kao dugogodišnji predsjednik Opštinskog odbora DNS-a Pelagićevo, a, prije svega, kao član Glavnog odbora, izražavam bezrezervnu podršku zamjeniku predsjednika DNS-a Nedeljku Čubriloviću u njegovom nastojanju da sačuva politički dignitet stranke i njene izvorne vrijednosti, koje smo godinama zajedno gradili", izjavio je Softić.

On je uputio je apel "svim časnim članovima Glavnog odbora DNS-a da sačuvaju dignitet stranke i ne dozvole pridošlicama da, sa sumnjivim kapitalom, preuzmu stranačku infrastrukturu".

Podršku Čubriloviću pružio je i član Glavnog odbora Demokratskog narodnog saveza (DNS) iz Nevesinja Miljan Đerić, koji je rekao da "Nedeljko Čubrilović ima bezrezervnu podršku stranačke baze i da će se to najbolje vidjeti na narednoj sjednici Glavnog odbora DNS-a".

"Sramna odluka o Čubrilovićevoj smjeni sa pozicije zamjenika predsjednika DNS-a, koja je donesena glasovima ljudi koji su tek koji mjesec članovi stranke, nema nikakve veze sa našim izvornim principima i mora biti poništena, jer je usmjerena protiv DNS-a i svakog poštenog člana ove stranke", rekao je Đerić.

On je naglasio da je Nedeljko Čubrilović najzaslužniji za rast i razvoj DNS-a na cijeloj teritoriji Republike Srpske i da to veoma dobro zna svaki častan član stranke, od Trebinja do Novog Grada.

Predsjedništvo DNS-a razriješilo je 14. novembra Nedeljka Čubrilovića funkcije zamjenika predsjednika stranke, a na zahtjev predsjednika stranke Marka Pavića.