Sokolac potvrdio podršku Bjelici i Miličeviću

SOKOLAC - Milovan Bjelica treći put uzastopno je izabran za predsjednika Opštinskog odbora (OO) Srpske demokratske stranke (SDS) Sokolac, a još jednom je potvrđena podrška da za predsjednika SDS-a bude kandidovan Milan Miličević.

Bjelica je u izjavi Srni izrazio zadovoljstvo što je na večerasjoš jednom dobio jednoglasno povjerenje Skupštine SDS-a ove lokalne zajednice i što je potvrđeno da je sve što je do sada radio bilo za dobro stanovnika Sokoca i romanijske regije.

On je naglasio da je na putu obnove SDS Miličević dobio bezuslovnu podršku naroda Romanije i Sokoca.

Bjelica je istakao da Miličević zna šta znači pobjeđivati, imati odgovornost vlasti i voditi jednu lokalnu zajednicu toliko godina, te da je sada vrijeme da preuzme veću odgovornost.

"Ne sumnjam da će i u tome biti uspješan. Poštujući centre u kojima je naša stranka jaka, podići ćemo one gdje za sada nismo, a potom zajedno na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i u opštinama sa srpskom većinom u Federaciji BiH graditi modernu stranku ukorijenjenu na tradiciji na koju i te kako možemo biti ponosni, a sve to prateći savremene tokove kojima težimo", rekao je Bjelica, koji je načelnik opštine Sokolac i jedan od osnivača stranke.

On smatra da pojedinci obmanjuju javnost kada je riječ o izboru novog predsjednika stranke, navodeći da se danima vodi hajka na Miličevića i sve koji su podržali njegovu kandidaturu.

"Koještarije su da je Miličević neko ko stoji kao smetnja na putu jedinstva stranke, ko je spreman da pređe na stranu sadašnje vlasti u Srpskoj, da izda i šta sve ne. Kao da je malo to što je ponovo pobijedio u svojoj opštini i time spriječio opoziv, pa da sada mora da se pravda gubitnicima iz Banjaluke, Gacka i drugih opština gdje strankom rukovode ljudi koji nemaju ni snage, niti znanja da ostvare bilo kakav pozitivan rezultat već godinama", ističe Bjelica.

On napominje da nije moguće da bude jedan kandidat za predsjednika Srpske demokratske stranke.

"Ko može da traži da bude jedan kandidat za predsjednika stranke, kada svi znamo da postoje dvije struje, dva pogleda na budućnost stranke. Zašto da guramo glavu u pijesak, da odlažemo rješenje problema? To je problem koji nas je i koštao boljeg izbornog rezultata na prošlim izborima, kako opštim tako i lokalnim prije njih. To zavaravanje da će problem nestati kada pobijedimo je pogubno", kaže Bjelica.

On smatra da je sasvim logično da se do pobjede dolazi onda kada se jasno zna orijentacija, kada postoji stranačka disciplina, "kada se ne zavarava da je narod na našoj strani dok mnogi u našim redovima ne znaju koja je to strana".

"Kako možemo da budemo na liniji na kojoj smo nastali kada za našeg funkcionera klanjaju u Sarajevu, a on kao ministar vodi proteste? Kako da nastavimo sa predsjednikom koji toliko strahuje od `diktatora`, ali ne preza da od diktatora moli i izmoli položaj u Vijeću naroda? Nije li za stranku sramota da je jedini predsjednik stranke koji je ikada bio u tom vijeću predsjednik SDS?", pita Bjelica.

Bjelica je dodao da je večeras izabran novi OO SDS-a od 35 članova, kao i devet delegata za republičku skupštinu SDS-a, te 20 delegata za gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo.

Do sada je Milana Miličevića, načelnika Teslića i predsjednika Glavnog odbora SDS-a, podržalo pet opštinskih odbora SDS-a.