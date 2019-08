Šolaja: Izetbegović uslovljavanjem želi da pokaže da Dodik nema političku snagu

SARAJEVO - Politički analitičar Miloš Šolaja izjavio je za "Nezavisne" da je neophodno da "se konstituišu institucije" kako bi BiH što prije počela da funkcioniše, te da lider SDA Bakr Izetbegović uslovljava formiranje Savjeta ministara izglasavanjem ANP-a kako bi pokazao da "Milorad Dodik (srpski član Predsjedništva) nema političku snagu".

"Uslovljavanja dolaze iz unutrašnjih razloga. Dakle, tako se jednostavno želi pokazati, pošto Bakir Izetbegović - odnosno SDA - konroliše dva člana Predsjedništva, gdje leži politička moć. Upravo zbog toga se ispostavila ovakva jedna klackalica i ovakvo jedno uslovljavanje i, u slučaju da se prihvati ovaj plan, da se pokaže da Dodik nema tu političku moć. Prema tome, uvjeren sam da je to jedno nastojanje da se unutrašnji balans snaga pomjeri i na jednu i na drugu stranu", kaže Šolaja.

On dodaje da je prioritet za Bosnu i Hercegovinu da se sada uspostave institucije, ali da to zahtjeva "bolne kompromise".

"Mislim da postaje sve jasnije da je prioritet da se u BiH konstituišu institucije u skladu sa izbornim rezultatima. To je svakako zakonska obaveza. Najgore što može da se desi jeste da BiH nema institucije. Zaista i u međunarodnom slučaju se pokazala kao neuspjela, propala i nefunkcionalna država, tako da je to sada najvažniji zadatak. To naravno traži bolne kompromise, naročito za one koji insistiraju na MAP-u, ali očigledno je da i iz međunarodne zajednice dolaze neki signali da bi u ovom trenutku bilo bolje formitrati institucije", rekao je Šolaja.

Šolaja kaže da ni NATO ne uslovljava Bosnu i Hercegovinu usvajanjem Godišnjeg nacionalnog plana (ANP), ali da Alijansa "ne uvozi krize".

"NATO nikada to nije postavljao kao uslov, zato što NATO u članstvo uzima zemlje u skladu sa demokratskim principima. Dakle nema odluke bez Republike Srpske. NATO ne uvozi krize, oni imaju svoja pravila kako neko postaje član. I ako taj neko dolazi sa unutrašnjim konfliktom onda nema ulaska u NATO. Kao što ste vidjeli, ne samo NATO, nego ni EU ne uslovljava. Prioritet je znači formiranje institucija", objasnio je Šolaja.