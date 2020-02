Šolaja: Stanivuković mi je prijetio, ne osjećam se sigurno

Predsjednica Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske Dušica Šolaja izjavila je da joj je narodni poslanik Draško Stanivuković uputio prijetnje, zbog čega se ne osjeća bezbjedno i da će zbog toga tražiti zaštitu od nadležnih institucija u Srpskoj.

Šolaja kaže da joj je Stanivuković prijetio na sjednici ovog Odbora, na kojoj se razgovaralo o njegovom prijedlogu Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Kako dodaje, poslanik PDP-a joj je tada rekao da će "vidjeti kako će se provesti", ako ovaj prijedlog ne bude usvojen.

Šolaja je navela i da je sve prijavila predsjedniku Narodne skupštine, kao i da će se obratiti nadležnim organima.

"Rekao mi je, citiram: 'ako mi ne usvojite zakon, vidjećeš kako ćeš se provesti'. Prekinula sam na kratko sjednicu da bi se to unijelo u zapisnik. Onda je on to malo promijenio i rekao: 'Vidjećeš kako ćeš se proveseliti'", rekla je Šolaja.

Ističe da za ove tvrdnje ima svjedoke.

"Ja se ne osjećam sigurno, te ću tražiti zaštitu od nadležnih organa Republike Srpske", rekla je Šolaja.

Stanivuković je na tvrdnje Šolaje odgovorio da "njega udaraju na sjednicama NS RS, a da to ne bude procesuirano".

"Neko mene udari, pa nema nikakvog proceusiranja. Rekao sam da ćete se proveseliti i evo već se veselite. Ovo je politički odbor", dodao je Stanivuković.