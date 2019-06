Špirić: Bošnjaci pokušavaju da izgrade neustavni koncept jedan čovjek - jedan glas

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je večeras da bošnjački političari ne žele da bude formirana vlast na nivou BiH i da je na sceni pokušaj izgradnje vandejtonskog i vanustavnog koncepta jedan čovjek-jedan glas, na šta ne pristaju dva konstitutivna naroda.

"Interes Bošnjaka je popis stanovništva sa rezultatom 50 odsto plus jedan i da postoji jedan glavni konstitutivni narod, a Hrvati i Srbi bi trebali biti konstruktivni i da slušaju taj glavni narod. Taj koncept uz otpor dva konstitutivna naroda neće napraviti ništa. Tom konceptu se protive i Srbi i Hrvati i to je gubljenje vremena", naglasio je Špirić.

On je podsjetio da nije završeno konstituisanje oba doma Parlamentarne skupštine i da to za građane ne znači ništa dobro.

Špirić je podsjetio da je uslov za rad Parlamentarne skupštine da prvo bude formiran novi saziv Savjeta ministara čime bi bila ispoštovana volja građana izražena na izborima.

"Prekršen je Zakon o Savjetu ministara jer je propisano da Predsjedništvo BiH u roku od 15 dana od konstituisanja Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine treba da predloži kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara. To nije učinjeno osmi mjesec. Mi još ne znamo ko čini parlamentarnu većinu da bismo zaokružili konstituisanje oba doma Parlamentarne skupštine", rekao je Špirić za RTRS.

Prema njegovim riječima, odluka SNSD-a je da u takvim uslovima u Parlamentarnoj skupštini ne daje legitimitet odlukama koje su nezakonite, neustavne i mimo poslovnika.

"Problem je što BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma ne gleda u budućnost i ne traži rješenje nego vječito traži krivce. I sada niko ne traži rješenje nego krivce. Republika Srpska je jedina strana u BiH koja bezuslovno traži formiranje vlasti, ali uslovi dolaze iz Federacije BiH. Mi samo tražimo da bude primjenjena izborna volja građana što je sasvim logično. Upornim spinom iz Sarajeva i postavljanjem iracionalnih zahtjeva se došlo u situaciju kao da Srpska nešto odbija i nalazimo se u ovoj situaciji", naglasio je Špirić.

Govoreći o zahtjevima za približavanje NATO-u kao uslovu za formiranje vlasti, Špirić je istakao da su prije deset godina potpisana dokumenta kada je riječ o Akcionom planu za članstvo, a da je u međuvremenu Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o vojnoj neutralnosti.

"Vojna neutralnost ne isključuje saradnju, ali ona znači ne članstvu. Mi nismo još ni blizu odluke o članstvu i to je zamka koju je postavila bošnjačka strana kako ne bi došlo do formiranja Savjeta ministara i kako bismo stajali u mjestu. Ne mogu da razumijem te iracionalne razloge i politički autizam koji dolazi iz Sarajeva", kaže Špirić.

On je ocijenio da je dugogodišnja boljka BiH to što ne postoji dijalog o otvorenim pitanjima.

"Nije problem da bude konstituisana vlast i da se razgovara o svim otvorenim pitanjima, ali plašim se da neko čeka rješenje izvana. Najporaznije za građane je da se ovdje ne štite interesi BiH nego spoljni interesi i oni postaju dominantni u BiH. BiH je uvijek kusur za velike interese", rekao je Špirić.

On je dodao da trenutna situacija pokazuje da BiH može da funkcioniše bez vlasti i da se postavlja pitanje da li je ona država i u kojoj formi.

"BiH je institucionalno ispražnjena država. Blokirane su institucije na nivou BiH i svaka kriza traži institucionalni odgovor i zato treba jačati institucije. Svi procesi su izvučeni iz institucija, a tome je pomogla međunarodna zajednica koja je sve razgovore vodila izvan institucija. Stranci upravljaju BiH, ona je protektorat, na njoj se 20 godina kupuje vrijeme za projekte izvan BiH, ona je međunarodna osmatračnica", upozorio je Špirić.

On je napomenuo da je na posljednjem zasjedanju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH pokušano da se podmetanjem pokaže da se poštuje poslovnik.

"Stranke su instruisale svoje državne službenike da krše zakone unutar parlamenta. To govori u kakvoj se tragičnoj situaciji nalazi BiH. Republika Srpska je za Sarajevo moranje. Kada je brak moranje on se raspada i zato molim da se promijeni ugao gledanja jer do tada neće biti napretka. Onaj ko hoće da sačuva državu on će da je zagrli, svaki njen pedalj", kaže Špirić.

On je ocijenio da je moguće da bošnjačka strana ne želi SNSD u institucijama BiH i da bi bilo pošteno da to saopšti.

"Ako mogu da nas izbjegnu neka to urade, a stanje čekanja je najgora varijanta za BiH i ono ne koristi ni Bošnjacima, ni Srbima, ni Hrvatima. Ponovo žele da dezavuišu izbornu volju građana Srpske. Ona je dezavuisana i u prošlom mandatu kada je na izborima pobijedio SNSD, a stranke iz Saveza za promjene su činile vlast. Očekujem da će da proradi savjest jer je izborna jedinica Republika Srpska", rekao je Špirić.

Govoreći o funkcionisanju institucija BiH u tehničkom mandatu, Špirić je rekao da ukoliko odluka o privremenom finansiranju ne bude produžena najkasnije tokom jula, više od 22.000 zaposlenih u institucijama neće dobiti platu.

"Ovaj saziv Savjeta ministara je samo od oktobarskih izbora do maja ove godine zaposlio 584 nova radnika koji primaju plate iz budžeta. To nije put kojim treba da ide ova zemlja. Ne znam koji još broj čeka na imenovanje. Aktuelni Savjet ministara se bavi samo zapošljavanjem", rekao je Špirić.

Komentarišući informacije da Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH selektivno prisluškuje medije, Špirić je istakao da bi to u demokratski razvijenoj zemlji bilo zvono za uzbunu.

"Ne sumnjam da (Milorad) Dodik ima validne dokumente. Šta bi se desilo u bilo kojoj drugoj zemlji da predsjednik izađe i pokaže takve dokumente. Sređivala bi se situacija najmanje pola godine. Govorio sam da u svakoj zemlji u kojoj obavještajni sektor nema jak parlamentarni nadzor logično je da će izaći izvan svojih okvira. Mi dvije godine nemamo nadzora nad tim sektorom", rekao je Špirić.