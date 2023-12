Špirić: Evropska unija da, prevara ne

BANJALUKA - Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH rekao je da bošnjački političari žele evropski put BiH bez Republike Srpske ili sa što manje Srpske, što se nikada ne može desiti.

On je dodao da Republika Srpska, njene institucije i istaknuti pojedinci jesu opredijeljeni za evropski put BiH, ali koji podrazumijeva da Srpska bude cijenjena i uvažavana u skladu sa Ustavom i Dejtonom.

Špirić je naglasio da je to pokazao i posljednji sastanak u Briselu, koji je odisao optimizmom i gdje su se političari iz Sarajeva zaklinjali za evropski put BiH, a samo nekoliko časova nakon toga na telefonskoj sjednici Savjeta ministara oborili sporazum između BiH i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu /Fronteks/.

"Tu dolazimo do ključnog problema, mi kažemo Evropska unija /EU/ da, ali prevara ne", naglasio je Špirić.

Prema njegovim riječima, ako BiH želi biti članica EU, ne smije biti navođena zemlja, gdje će predstavnici Bošnjačkog naroda biti transmisija iz različitih međunarodnih adresa.

"To nam nije garancija evropskog puta i zato ne znam po koji put pozivam da se ostvari suštinski i istinski dijalog o svim otvorenim pitanjima u BiH, koji neće biti lagan, biće mukotrpan ali sam siguran da ćemo doći do minimalnog zajedničkog sadržioca koji ubrzava evropski put BiH", kazao je Špirić.

On je dodao da unutar bošnjačke političke elite postoji konsenzus, bez obzira ko je vlast a ko je opozicija, koji podrazumijeva što manje Republike Srpske, navodeći da su svjesni da se u EU ne može bez Srpske.

"Mi mislimo da Republike Srpske treba da bude toliko koliko je ima u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom", rekao je on.

Špirić navodi i da zbog toga niko iz Srpske ne pristaje na prevare i podvale, navodeći da je iz tog razloga otvoren i sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji u ime institucija i u skladu sa Ustavom brani poziciju Republike Srpske.

"Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske se bavi politikom, a njima se dešava politika i to je ogromna razlika na šta upozoravaju i intelektualci iz političkog Sarajeva", naveo je Špirić.

Prema njegovim riječima Republika Srpska, njeni građani i političke partije su prepoznale zamku u kojoj bošnjačka politička elita neće otvoreno da razgovara, ističući da političari u BiH moraju razgovarati između sebe, a ne preko međunarodnih posrednika.

"Moramo izaći iz te doze političkog autizma, BiH mora doći do suverenosti da bi oni koji su na izborima pobijedili, kreiraju i provode politike. Hoćemo da razgovaramo licem u lice o izazovima, a bošnjačka politička elita nije spremna za to", istakao je on.

Govoreći o bošnjačkom političkom tijelu, Špirić je naveo da oni ne žele da grade rješenje, već čekaju da ga neko drugi unese u BiH, te da se u tome vidi razlika između suverene politike koju vodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i bošnjačke politike koja čeka da neko izdiktira rjeešenje.

"Ovo vrijeme treba biti vrijeme trežnjenja, džaba politički procesi, mogu da sude Srbima kolektivno, ali ne postoji institucija i pojedinac iz Republike Srpske koji nije za evropski put, ali gdje će Republika Srpska biti uvažena i viđena u skladu sa Ustavom i Dejtonom, ništa više", zaključio je Špirić.

