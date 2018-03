Špirić: Ivanić nema šanse protiv Dodika

SARAJEVO - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je da je Savez za promjene /SzP/ svaki dan sve slabiji i da počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić nema šanse protiv lider SNSD-a Milorad Dodika.

"Mi smo partija zbira, a ne razlike, nama prilaze ljudi. Oni dijele plijen, a izbori su tek u oktobru", istakao je Špirić.

On je naglasio da je SNSD demokratska stranka i da ne misle svi o svemu isto, te da je to partija s jasnim programom.

"Kad usaglasimo stav, svaki pojedinac je dužan da se drži tog stava. Zato nije bilo napuštanje SNSD-a. Milorad Dodik vodi politiku zbira, ako je to politika HDZ-a, ja im čestitam", dodao je Špirić.

Govoreći o medijskim istupima ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića, Špirić je za N1 rekao da je Mektić je ministar bezbjednosti unutar Savjeta ministara i da nije slobodan strijelac.

"On bi trebalo da govori u ime organa. Kada je Savjet ministara donio odluku da postoji paravojska u Republici Srpskoj? Nikada. SzP je mimo volje birača formirao vlast s partijama iz Federacije BiH. Ne ljutim se ja mnogo na to što Dragan Mektić radi. Kada analitičar iz Republike Srpske daje komentare o bezbjednosnoj situaciji, to je komentar protiv BiH, kada /Emir/ Kusturica komentariše odnose, on je protiv BiH", naglasio je Špirić.

On je upitao zašto Mektić i Savjet ministara nisu napravili katalog organizacija i pojedinaca koji ugrožavaju BiH?

"Znamo li mi da li postoje ljude koji su bili na Gvantanamu, a sada su u BiH? MUP Republike Srpske nije politička organizacija već je vladina organizacija. Postoje zvanične saglasnosti, svi su dali saglasnost za nabavku tog naoružanja. Nije to baš sve tako kao što predstavlja ministar Mektić. Tu ima pomalo dodvoravanja centrima", rekao je Špirić.