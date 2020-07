Špirić: Izmjene izbornog zakona dobre su i za Srbe

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da su izmjene Izbornog zakona, koje su usvojene nakon 12 godina i koje omogućavaju održavanje lokalnih izbora u Mostaru, dobre za sve koji žive u tom gradu i za srpski narod.

"Imali smo komunikaciju sa srpskom zajednicom u Mostaru i zato smo podržali izmjene Izbornog zakona i dva zaključka", rekao je Špirić nakon današnje sjednice Doma naroda.

Prema njegovim riječima, jednim zaključkom se sugeriše budućoj Skupštini ili Vijeću grada Mostara da prilikom izrade novog statuta grada vodi računa o učešću svih konstitutivnih naroda u odlučivanju, a "pogotovo u donošenju odluka finansijskih sadržaja koje znače obnovu naselja i mjesnih zajednica tamo gdje žive povratnici".

Špirić je naveo da je usvojen i zaključak kojim se traži da bude učinjeno sve da u tri kantona u Federaciji BiH srpski narod postane konstitutivan zbog činjenice da to do sada nije učinjeno.

"Usvojili smo zaključak da do lokalnih izbora u Mostaru bude učinjeno sve na obezbjeđivanju konstitutivnosti srpskog naroda i u Mostaru i u tri kantona gdje još nisu konstitutivni. To je podržano", istakao je Špirić.

On je rekao da su stvorene sve pretpostavke za održavanje izbora u Mostaru i dati mehanizmi onima koji treba da raspišu izbore za taj grad da budu održani u isto vrijeme kada i u ostalim lokalnim zajednicama.

"Ne postoji nijedan razlog da se to ne desi", dodao je Špirić.

On smatra i da će sutra u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH biti usvojen budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu prema skraćenoj proceduri i da ne vidi razlog da po hitnoj proceduri ne bude usvojen i u Domu naroda.

Špirić je rekao da će 21. jula biti održana nova sjednica Doma naroda parlamenta BiH posvećena usvajanju budžeta, s ciljem stvaranja finansijskih pretpostavki za održavanje lokalnih izbora u ovoj godini.

U vezi sa prijedlogom budžeta Špirić kaže da bi volio da je budžetski okvir veći i da su veće budžetske rezerve s obzirom na nepredvidivost situacije usljed epidemije virusa korona.

"Volio bih da nam te rezerve budu dostatne da se adekvatno borimo protiv izazova koje sa sobom nosi kovid-19. Budžet je skroman, a i budžetske rezerve su po mom viđenju skromne", konstatovao je Špirić i dodao da Ministarstvo finansija u Savjetu ministara priprema budžet u skladu sa budžetskim korisnicima.

Komentarišući izjavu lidera HDZ-a Dragana Čovića u vezi sa kadrovskim rješenjima "da Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripada Hrvatima, te da je ne namjerava dijeliti ni sa kim", Špirić je rekao da ne voli komentarisati izjave svojih kolega, ali da smatra da je ona izvučena iz konteksta.

"Smatram da se tome daje prevelik značaj. Ne misli Dragan Čović da je UIO hrvatska jer u njoj rade i Hrvati i Srbi i Bošnjaci, nego je riječ o raspodjeli dogovorenih funkcija po nacionalnoj kvoti gdje se tačno zna kome u toj raspodjeli pripadaju koja mjesta. To nipošto ne znači da je Agencija za istrage i zaštitu BiH srpska, da je neka druga agencija bošnjačka. Mislim da je to izvučeno iz konteksta onoga o čemu je razgovarano. Ne bih da se to na zlurad način tumači jer ne mislim da je to izgovoreno u tom tonu", rekao je Špirić.