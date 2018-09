Špirić: Kunem se pred Bogom i narodom da nisam umiješan u korupciju

BANJALUKA - Poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Nikola Špirić izjavio je danas da navodi da postoje čvrsti dokazi da je on umiješan u korupciju, zbog čega ga je američka administracija stavila na "crnu listu", predstavljaju laž, spin, podmetanje i političku ucjenu.

"Odlazeći američki ambasador u SAD (Morin) Kormak kaže da postoje tobože navodi da sam vršeći funkciju u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH prisvojio imovinsku korist. Nažalost, to je još jedna priča bez argumenata. Pred Bogom i narodom se kunem da je to laž, spin i podmetanje i da je to rezultat rada bolesnih umova kojih, nažalost, ne nedostaje u BiH i čime je u posljednje vrijeme hranjena američka administracija, odnosno administracija Stejt departmenta", rekao je Špirić.

On je dodao da ne može da se načudi ovom slučaju i da je nečuveno u 21. vijeku da neko politički ucjenjuje tako što na "crnu listu" stavlja najuže članove porodice, odnosno suprugu i djecu.

"To je rađeno samo u Hitlerovo vrijeme kada su govorili: 'Oprostićemo vam život, dovedite tatu'. Ako postoje neke informacije, valjda bih i ja trebalo da znam za njih. Dakle, ovo je laž, spin i najgnusnije podmetanje koje nisam očekivao od američke administracije. Molim Boga da dođe do konsolidacije demokratije u SAD (Donald) Trampovog tipa", rekao je Špirić.

On je ponovio da nema nikakvih informacija u vezi sa navodima američke administracije ni od nadležnih domaćih institucija.

"Poštujem institucionalni rad u BiH i nisam čovjek koji bježi bilo gdje. Dakle, treba da postoje validni dokazi. Ovo je suđenje bez prava na odbranu i to je dopušteno Americi, ali kao problem vidim pokušaje da se domaća javnost zagadi dezinformacijama. Ovo govorim radi građana, naroda i ljudi koji vjeruju u ono što sam do sada radio", naveo je Špirić.

SAD su 10. septembra uvele sankcije Špiriću, a iz Stejt departmenta je tada saopšteno da je ta odluka donesena zbog njegove umiješanosti u korupciju. Opširnije pročitajte na OVOM LINKU.