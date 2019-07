Špirić: Majstori hibridnih sistema bruse se upravo u BiH

Promocija

Vesela družina na ulicama gradova otkrila najbliži put prema ostrvu

Marketing tim / 30.07.2019 11:16

​Ako ste ovog vikenda prošetali centrom Sarajeva, Banjaluke, Cazina ili Mostara sigurno ste sreli neobično veselu ekipu spremnu za ljetnu avanturu, baš kao da znaju da se negdje, u sred gradske vreve, krije tajanstveno ostrvo i garantuje najbolji ljetni provod u gradu.

Ideja kojom nas je ovo veselo društvo zarazilo je sljedeća: za dobar ljetni provod, ne morate putovati na daleka, egzotična ostrva. Sve što vam treba je dobra ekipa, te nekoliko rekvizita koji će podržati maštu i realizaciju najluđih scenarija za zabavu. Jer svako ljeto ima svoju priču, zar ne?

Tako će mnogi od nas i ovog ljeta odigrati neku epizodnu ulogu koja će za sobom ostaviti tragove i uspomene na sve avanture koje ne stižemo odživjeti tokom ostatka godine. Neko će se transformisati u baštovana i konačno urediti okućnicu do najsitnijih detalja. Neko drugi će odabrati da postane dobra vila, sve sa tijarom, magičnim štapićem i sjajnim prahom, koji će sve čega se dotakne pretvoriti u najsjajnije igralište jednoroga. A neko treći će svom unutrašnjem kreativnom čudovištu konačno dozvoliti da ispliva na površinu i predstavi kreacije kakve još nikad nisu viđene na svijetu. Dobro, možda smo se malo zanijeli, ali već shvatate zašto. Zaista je teško zaustaviti maštu kad je um u ljetnom stanju svijesti.

Da se vratimo na ekipu s početka priče. Oni su svoje rekvizite za zabavu pronašli u najvećoj trgovini igračaka i opreme za školu, vrt, ili ured, a svim zainteresovanim prolaznicima su poklanjali mapu na kojoj je ucrtan najbliži put do ostrva ovog ljeta. To jest, put do najbliže Jumbo trgovine, čije je otvaranje, pored građana Sarajeva, Banjaluke i Mostara, ove godine obradovalo i stanovnike Cazina.

Prilikom osnivanja 1986. godine, osnovna djelatnost ovog brenda bila je maloprodaja igračaka. Danas, Jumbo je mnogo više od toga i broji preko 30.000 različitih artikala za porodicu i djecu, poput pribora i materijala za školu, dodataka za plažu, uredskih proizvoda, te opreme za uređenje vrta i sadnju cvijeća. Drugim riječima, svaka Jumbo trgovina je izolovano ostrvo na kojem se svi članovi porodice mogu beskrajno zabaviti, te pronaći raznovrsne proizvode, koje će kasnije kombinovati pri kreaciji jedinstvenih iskustava za sebe ili druge. Zato, želite li, baš kao i naša vesela družina, dovesti miris ljeta u grad, jedini savjet koji imamo je da pronađete najbliži put prema ostrvu ovog ljeta.