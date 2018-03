Špirić: Mektić vodi hibridni rat protiv RS

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić tvrdi da ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić predvodi grupu koja duže vrijeme vodi hibridni rat protiv Republike Srpske, koja zbog toga trpi štetne posljedice.

Špirić je upitao Mektića zašto je sebi dozvolio da bude involviran u hibridni rat koji se vodi protiv Republike Srpske.

"Kada Mektić govori da u Republici Srpskoj postoje paravojska i parapolicija, onda to dobije međunarodni odjek. Dobro bi bilo da kaže u ime kog organa ovo saopštava – Savjeta ministara, parlamenta BiH ili nekog drugog državnog organa koji je potvrdio da ovako nešto postoji u Srpskoj", rekao je Špirić novinarima u Banjaluci i ponovio da ovakvih pojava u Republici Srpskoj nema.

On je upitao gdje Mektić vidi opasnost od analitičara iz Republike Srpske kada je riječ o ustavno-pravnom poretku BiH i da li je ministar bezbjednosti BiH ili izvršilac poslova neke strane obavještajne službe koja nije naklonjena stabilnosti BiH.

"Kada bezbjednosnu situaciju u BiH komentariše dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić, onda je to podrivanje ustavnog poretka, a kada to komentariše analitičar iz Sarajeva, onda je to borba za BiH. Kada to radi analitičar Miroslav Lazanski, onda je to borba protiv BiH, što je nečuveno", dodao je Špirić i upitao Mektića gdje je i ko sačinio registar nepoželjnih organizacija u BiH i gdje je verifikovan.

Prema njegovom riječima, Mektić bi morao da kaže koliko ima ljudi u BiH koji su boravili u bazi u Gvantanamu, koliko se plaća njihovo čuvanje i jesu li garant stabilnosti.

Špirić kaže da bi bilo dobro da Mektić odgovori da li su paradžemati pod kontrolom bezbjednosnih agencija ili je on pod kontrolom paradžemata, da li će globalna izbjeglička kriza zakomplikovati bezbjednosne odnose u BiH, te zašto Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH nema parlamentarni nadzor i ko daje falš informacije o Srpskoj.

"Nije u interesu Republike Srpske, Federacije BiH i BiH da Mektić, koji je ucijenjen, bude na funkciji ministra bezbjednosti. O kakvom čovjeku je riječ dovoljno govori i podatak da kada je prelazio iz policije u obavještajno-bezbjednosnu agenciju Srpske nije prošao psiho test", rekao je Špirić i naveo da parlament BiH podržava Mektića u vođenju specijalnog rata protiv Srpske.

On tvrdi i da je protiv Mektića CJB Banjaluka, Stanica javne bezbjednosti Prijedor, podnio kriviču prijavu 1998. godine, jer je "nadgrobne spomenike nesrpske vjere prodavao kamenorescima koji su ih brusili da bi bili podignuti spomenici srpskim borcima".

"To je Mektićev moralni lik i jedino što mogu jeste da mu platim ljekarski pregled. Nadam se da će nalaz biti vjerodostojniji od diplome o završenom fakultetu, koju kako tvrdi posjeduje, a još je niko nije vidio i da ćemo priču o njemu završiti na oktobarskim izborima", zaključio je Špirić.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević ponovio je da je zvanični stav ove partije da je Mektić postao prijetnja po bezbjednost Republike Srpske i njen vitalni interes, te da su SDS i PDP spremne da u potpunosti naruše dobre odnose Srpske sa Rusijom i da ovoj zemlji uvedu sankcije.