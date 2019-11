Špirić: Napokon ispoštovana izborna volja građana

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH i potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić, povodom današnjeg imenovanja Zorana Tegeltije za kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, istakao je da se o formiranju vlasti na nivou BiH govori od samih opštih izbora, održanih u oktobru 2018. godine.

Špirić je istakao da su političke partije iz Federacije BiH pokušaj formiranja vlasti vezale za godišnji Akcioni plan za članstvo u NATO koji proizilazi iz strategije spoljne politike koje je Ministarstvo spoljnih poslova, u vrijeme dok je predsjedavajući Predsjedništva BiH bio Mladen Ivanić, usvojilo i, kako je rekao, trasiralo put kao NATO-u.

On je rekao da godinu dana traje neprestana borba da se vlast na nivou BiH formira, a danas je konačno došlo do kompromisa koji je, kaže, podrazumijevao da Predsjedništvo BiH imenuje Zorana Tegeltiju kao kandidata za Predsjedavajućeg SM BiH i izrazio očekivanje da će Predstavnički dom PS BiH potvrditi imenovanje Tegeltije i njegovog kabineta u što skorijem roku.

“To bi konačno značilo poštovanje izborne volje građana, prije svega birača iz Republike Srpske. SDS i PDP, kao gubitnici izbora, pothranjeni iz različitih međunarodnih i sarajevskih centara, mislili su da kao gubitnici mogu vršiti vlast i onda cijelih pet godina raditi opstrukciju. Kao opozicija, smatram da je to poželjno da rade, ali niko nema pravo biti opozicija Republici Srpskoj”, kategoričan je Špirić.

Upitan da prokomentariše interpretacije SDA i DF koji tvrde da Program reformi BiH jeste ANP, samo drugačijeg naziva, i predsjednika HDZ-a BiH Dragan Čović koji je rekao da se radi o ubrzanom putu ka NATO-u, Špirić je naglasio da je postignut kompromis.

“Mislim da će svi tumačiti dokument onako kako ga vide, a mi smo za to da se on čita, a ne da se tumači. Ako negdje nađu da je to poziv ili program za članstvo u NATO, to je nemoguće. Dokument se zove Program reformi, a ne Program za članstvo ili članstvo u NATO. To je ono na čemu je SNSD i Milorad Dodik insistirali, saradnja, reforme da, ali članstvo u NATO nikako”, jasan je Špirić.

(RTRS)