Špirić: Oglašavanje Šmita još jedno pozorište na otvorenom

SARAJEVO - Evropski put BiH je u koliziji sa postojanjem institucije visokog predstavnika što je danas potvrdio Kristajan Šmit, privatno lice koje nastoji da odlučuje u ime svih parlamenata u BiH, ocijenio je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

"Današnje oglašavanje Šmita je još jedan igrokaz i pozorište na otvorenom. Njegovim obraćanjem neće se promijeniti ništa što se tiče Republike Srpske, ali hoće unutar BiH i njenog evropskog puta. S obzirom na to da je odlučio da on bira šta će se sprovoditi od 14 prioriteta za pristupanje BiH EU, pozivam ga da sprovede svih 14 i do kraja obesmisli postojanje institucija u BiH", rekao je Špirić.

On je u izjavi za Srnu naglasio da odluke Narodne skupštine Republike Srpske imaju svoj legitimitet i zna se način na koji se sprovode, te da današnje krajnje kontradiktorno oglašavanje Šmita samo nanosi štetu BiH.

"Ovo je pokazatelj da nema mjesta bilo kakvom dogovoru političkih aktera unutar BiH, zemlje koja je potpuno institucionalno ispražnjena. Nažalost, dok god postoje oni koji aplaudiraju stranim intervencijama ovdje moraju znati da im neće biti bolje", zaključio je Špirić uz poruku da se više niko ne boji odluka koje crpe snagu iz takozvanih bonskih ovlašćenja.

On je istakao da Republika Srpska postoji zahvaljujući svom narodu i institucijama, a ne nečijim izjavama za medije koje su bitne samo zato jer su izgovorene na nekom od stranih jezika i u ime nekih međunarodnih interesa iza kojih ne stoji čak ni cijela EU.