Špirić: Opozicija zloupotrebljava izgubljen život

BANJALUKA - Svaki pokušaj politizacije svega u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića je veoma opasan i na instirucijama je da daju odgovor na taj izazov, rekao je Nikola Špirić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i potpredsjednik SNSD-a.

"Moram da kažem da je to posebno osjetljiva stvar i sada to komentarišem jer osjećam da to skreće u političke vode. Inače nista ne bih komentarisao, žao mi je te porodice, ništa ne mogu da zamjerim porodici jer je izgubila dijete, ali ja mislim da jedini odgovor koji bi trebao sve da interesuje jeste institucijonalni odgovor. Da Tužilaštvo i pravosuđe da odgovor na taj izazov, to neće dati ni protesti ni ulica, zato ja mislim da način na koji se politički prilazi tom problemu zloupotrebljavajuću nevino izgubljen život. Kada se opozicija pojavila na Trgu, tada je ona to shvatila da ima politički plijen, da ima pravo na taj plijen i to je ono što je najstupidnije u tom slučaju. Pravo je porodice da traži, obaveza je institucija da da odgovor", rekao je Špitić za ATV.

On kaže da za Banjaluku i za Republiku Srpsku nisu dobri protesti i nemiri i plaši se da čitav slučaj ne bude politički zloupotrebljen.

"Ono što nije dobro za Banjaluku i za RS i što bi volio da svi shvate, kada bi svi koji su u RS izgubili nekog dragog na bilo koji načinu u ovom ratu ili izgubili ga u nerazjašnjenim okolnostima poslije rata i kada bi svi tražili pedalj kvadratnog metra na Trgu onda bi to bilo groblje. 22.000 ljudi je poginulo i brojni su nestali, zato ja mislim da protesti neće riješiti stvari nego institucije. I ovaj put pozivam institucije i Tužilaštvo da daju odgovor na taj izazov i pomognu ovoj porodici da izađe iz zamke u koju je uvlače. Ja se bojim samo da taj slučaj ne bude politički zloupotrebljen uz puni piete prema ocu i porodici", ističe Špirić.

Kaže da je zna da neki zakoni na nivou BiH nisu dobti ali da se oni ne mogu mijenjati sa sadašnjom strukturom vlasti.

"Vlast na novou BiH ne pokazuju snage i neka kapaciteta da dođe do promjene toga. Teško je donijeti odluku u BiH. Zato se trebaju mijenjati zakoni, a da bi se to radilo morate imati većinu koja je svjesna izazova i problema i koja je svjesna čak i ovog što se dešava na Trgu. Zato je moja molba da se izbjegne politizacija pod svaku cijenu. Ništa protesti i nemiri. Problem je što mi imamo i opoziciju koja poziva i podržava bunt i nasilje. Ja se bojim da se to definitivno politički ne zloupotrijebi, onda neće niko biti na dobitku. Nećemo riješiti slučaj, a situacija će se mnogo više zakomplikovati", zaključuje Špirić.