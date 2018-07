Špirić: Političko Sarajevo želi da očisti Podrinje od Srba

SARAJEVO - Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je da se spiskom predatim njemačkom Tužilaštvu sa imenima 22.000 Srba koji se dovode u vezu sa dešavanjima u Srebrenici, Srbima i Srpskoj šalje prijeteća poruka kojom se pokušava očistiti Podrinje od Srba.

"Tom porukom se pokušava očistiti Podrinje od Srba kako bi se obezbijedila takozvana 'zelena transferzala' i Sarajevo prostorno veže sa Sandžakom u Srbiji pa prema Makedoniji i Albaniji", rekao je Špirić.

On je istakao da predaja spiska pokazuje da bošnjački političari i nevladin sektor ne biraju sredstva da podignu nacionalnu retoriku i propagandu prema Srbima i Republici Srpskoj.

Špirić je naveo da je tragično da je taj spisak sačinila vlast SDS-a od 1993. do 1994. godine pod pristikom međunarodne zajednice.

"Danas su pobjegli u mišiju rupu i ne daju ni riječ ohrabrenja prema tim ljudima sa spiska. Ovo je pokušaj kolektivnog progona Srba i o tome moramo imati jasan stav svih političkih faktora, a ne da se neki kriju u mišiju rupu. Moramo se tome oduprijeti jer je bošnjački san stvaranje pomenute transferzale", rekao je Špirić za "RTRS".

On je naveo da njemačko Tužilaštvo nema nadležnost u vezi sa zločinima na području Srebrenice, te da je stav Srpske da svi koji su počinili ratne zločine moraju da odgovaraju.

Osvrćući se na učešće delegacije BiH na NATO samitu u Briselu, koju su predvodili bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, Špirić je rekao da Izetbegović svojim izjavama suprotstavlja NATO i predsjednika Srpske Milorada Dodika, govoreći da je Dodik jedina prepreka BiH na putu ulaska u taj vojni savez.

On je rekao da Izetbegović mora da shvati da je NATO tokom rata bombardovao Srbe osiromašenim uranijom, što je izazvalo brojne bolesti kod ljudi.

"Srbija želi da ostane vojno neutralna i stav Srpske i predsjednika Dodika je da pratimo stav Srbije o tome. Ako želi gradnju zajedničkih odnosa u BiH Izetbegović bi trebalo bar da bude neutralan, ali dobro je da je shvatio da bez Dodika, Srba i Srpske nema stava BiH o ulasku u NATO", ocijenio je Špirić.

On je dodao da je u vezi sa posljednjim izjavama Izetbegovića o ulasku BiH u NATO trebalo odmah da reaguje Crnadak, te da je simptomatično što nema stava srpskog člana Predsjedništva Mladena Ivanića.

"Ne ljutimo se na Bakira, već na Savez za promjene i SDS koji izvršavaju naloge političkog Sarajeva", rekao je Špirić.

On je naveo da je učinak predstavnika SzP-a na BiH nivou vlasti "migrantska kriza koja se ne rješava".

"Ministar bezbjednosti Dragan Mektić je tri godine proveo u pokušaju delegitimisanja institucija i istaknutih pojedinaca u Srpskoj na međunarodnim adresama, a ne bavi se tim problemom", ocijenio je Špirić.

On je ukazao na problem ekonomskih migracija, koje su se desile prije aktuelnih.

"To su naselja koja su nikla od Sarajeva do Ilijaša pa prema Trebeviću i Trnovu. To su centri koji usmjeravaju migrante u BiH i obezbjeđuju im rute gdje će da traže azil. Migrantsku krizu, koja je i bezbjednosni izazov, niko ne kontroliše, a Mektić vodi predizbornu kampanju SDS-a", rekao je Špirić, koji je potpredsjednik SNSD-a.

Dodao je da SzP nije u simbiozi sa institucijama Srpske, da stopira sve razvojne i projekte međunarodnog i drugog finansijskog karaktera kako novac ne bi dolazio u Srpsku i ruši njene institucije koje su jedine stabilne u BiH.

"Željeli su iz Sarajeva da pokažu da vlast u Srpskoj ne može da rješava urgentne probleme, ali Srpska je stabilna. Takođe, ko može vjerovati da na investicionoj konferenciji u Londonu Federacija BiH dobije više od 250 miliona evra za infrastrukturne projekte, a Srpska ni fening", rekao je Špirić.

On dodao da je trebalo da srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH u vezi s tim budu u korespondenciji sa vlastima Srpske, te naveo da bi u tom pogledu bolje reagovala Stranka za BiH, nego SDS i SzP.

"Dok smo mi bili na vlasti u Sarajevu gradili smo Banjaluku kao bitan centar odlučivanja prema Ustavu i Dejtonskom sporazumu. SzP je dezavuisao institucije Srpske i pomenuti centar premjestio u Sarajevo. Vratiti se u Srpsku sada je teško, ali taj problem će se riješiti izborima", objasnio je Špirić.

On je dodao da SDS, opterećena i unutrašnjim obračunima, ne može biti garancija opstanka Srpske, dodajući da je bitno da se obezbijedi fer i demokratska atmosfera na narednim izborima.

"Milorad Dodik je izabrao formulu da je politika igra zbira i da okupi što više političkih faktora i što veći broj Srba koji vjeruju u tu politiku da bismo se sačuvali u ovom lijepom entitetu", rekao je Špirić.

On je rekao da je SzP jedina opozicija koja podržava bunt, proteste i nasilje na ulicama, te da zloupotrebljava jednu porodičnu tragediju kakva je ona porodice Dragičević.

"Stupidno je što od toga prave političku priču umjesto da traže da reaguju institucije. U vezi sa okupljanjima na Trgu Krajine mora se obezbijediti da Banjaluka funkcioniše i živi uz puno uvažavanje prava porodice Dragičević da traži šta se desilo pokojnom Davidu. Institucije i samo institucije moraju dati odgovor na to pitanje u skladu sa zakonom. Važno je da se odluke institucija poštuju", rekao je Špirić.

On je naveo da na tom planu postoje najave da opozicija želi da kaže da je na Trgu Krajine "narodna skupština".

"Moja molba prema porodici Dragičević je da se pokuša izvući iz političkog galimatijasa u koji, siguran sam, nije svojom voljom uvučena", rekao je Špirić.