Špirić: Politikantstvo onemogućuje dobra zakonska rješenja

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić danas je izrazio žaljenje da sve što je bazično za dobar život u BiH postaje stvar politikantstva, te da kada je god takva situacija onda nema dobrih zakonskih rješenja.

"Imali smo danas dobru sjednicu Doma naroda na čijem je dnevnom redu bilo šest zakona. Dobro bi bilo da su i ranije sjednice bile sa više zakonskih prijedloga jer bi značilo da činimo sve da BiH napreduje na evropskom putu", rekao je Špirić obraćajući se novinarima nakon sjednice.

Kada je riječ o prijedlogu Kluba delegata iz reda HDZ-a za izmjene i dopune Izbornog zakona, Špirić je ukazao da je problem neravnopravnosti Hrvata u BiH internacionalizovan zbog čega bi bilo glupo ponašati se u BiH kao da ne postoji.

"Problem postoji bez obzira što neki bježe da o tome razgovaraju. Ustavni sud je naveo da taj prijedlog nije u koliziji i ne narušava vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Podržali smo danas taj zakon s namjerom da se o tom problemu razgovara i u drugom domu", naveo je Špirić.

On je dodao da u ovom trenutku nije u mogućnosti da kaže da li će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ponuditi rješenje ovog problema.

"Današnje poruke vladajućih i opozicionih partija iz Federacije BiH me ne ubjeđuju u to. Danas je bila priča brojeva - `mi smo dominantni u Predstavničkom domu imamo 50 plus jedan, a vi Hrvati i Srbi nemate šta da tražite`. To je bazični sukob između onog što se zove građansko i nacionlano u BiH", rekao je Špirić.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda smatra da se može naći rješenje da svi budu zadovoljni zbog čega je i podržao danas prijedlog Kluba delegata iz reda HDZ-a.

"Ako ima bolji koji rješava taj probelem naka poprave u Predstavničkom domu. Nije mi se dopalo da federalni predstavnici političkog života ne žele i nisu u stanju da `zagrizu` ono što se zove ravnopravnost i problem konstitutivnosti Hrvata onda fakturu pokušavaju poslati u Republiku Srpsku. To nije pošteno niti korektno i umjesto da traže rješenje, problem žele da predstave da stanuje u Republici Srpskoj", pojasnio je Špirić.

On je naveo da je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u i smatra da će vrlo brzo pošto je formirana komisija i Predstavnički dom učiniti isto da se može doći do usaglašenog teksta i da se dobije zakon koji će biti u primjeni.

Na prijedlog Savjeta ministara usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u vezi sa duvanskom industrijom.

"Dobro je da smo razgovarali i o drugim zakonskim rješenjima. Neki žele od Zakona o izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja da prave predizborne priče. Danas se raspravljalo isključivo o proceduri, a ne o rješenjima. Vjerujem da će taj zakon dobiti podršku, ali postoji mnogo hitnijih stvari u ovoj zemlji za rješavanje", pojasnio je Špirić.

Zamjenik predjsedavajućeg podsjetio je da je na prijedlog Komisije za finansije i budžet odbijen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH.

"Poznato je da je to opozicija predložila Predstavničkom domu koji je to usvojio, a u vezi je sa finansiranjem izbora. Ako se jednom legalizuje pravo visokom predstavniku da nametne odluku i da smo to danas usvojili u Domu naroda, on to pravo može da koristi do mile volje. Mi smo za to da domaće institucije donose odluke i da se spriječi da OHR ili neko drugi arbitrira u odnosima unutar BiH", rekao je Špirić.

On je napomenuo da je i problem što se stvara javno mnjenje o namjernim blokadama, ističući da je dobro što je Zakon o javnim nabavkama riješen tako što su usvojeni i amandmani i zakonsko rješenje, te da će i tu biti neophodno usaglašavati tekst zakona sa onim koji je usvojio Predstavnički dom.

"Dobili smo usaglašene amandmane od privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH. Taj se zakon 90 odsto odnosi na njih. Ovdje se želi poslati manifestaciona poruka međunarodnim adresama da je usvojen zakon dok se od poslovne zajednice dobija izvještaj da ti zakoni njima čini veći problem. Moramo ovdje probuditi svijest da donosimo dobre i produktivne zakone", rekao je Špirić.

On je izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti usvojeni zakoni o PDV-u i javnim nabakvama, kao i budžet instituicja BiH za ovu godinu.

"Budžet je 27. juna u Predstavničkom domu i ukoliko oni skrate proceduru sve možemo uraditi do polovine jula. To je jedini zakon koji ne možemo raspravljati prije Predstavničkog doma jer je tako zakonski i proceduralno poslovnički propisano", rekao je Špirić.